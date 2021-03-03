【樓市預測】星展：留意移民潮影響　料樓價全年上落波幅5%　特別看好個別地產股

新冠肺炎疫苗已經供港，市場普遍預計經濟將於下半年復甦，繼而促使樓價回升，惟屢有分析指，移民離港人數愈來愈多，或將影響樓市。星展香港房地產業分析師丘卓文說，即使去年疫情肆虐全港，經濟出現衰退，但樓價只跌1%，與以往經濟衰退情況不同。他續說，雖然去年一手成交量減，但主要受社交距離措施影響，重要的是，中小型新盤銷情理想，可見樓市剛性需求強勁。股市方面，他認為，地產股表現不錯，已跑贏大市，特別看好3大個股（見下圖）。

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丘卓文說，雖然失業率升至近17年新高，但主要集中在零售及旅遊業，暫未蔓延至金融業，故對樓市影響有限，加上近月股票市場表現好，不少投資者都能從中賺錢，除非股市大跌，以致業主損失慘重，他們才會急於減持物業套現。談到移民影響，丘卓文認為，暫難估計實際移民數字，若移民人數增加，二手供應自然多了，或多或少影響樓市，但目前仍未見相關影響，始終未有很多業主劈價賣樓。

他預計，環球低息環境持續，加上業主持貨力強、新供應少，將繼續利好樓市，料今年樓價走勢平穩，價格上下波幅約5%。談到新盤定價，他認為發展商會盡快推盤，以無後顧之憂，而且為求盡快「去貨」，料定價多數與市價相若。

談到寫字樓，丘卓文認為，租金年內再跌5%至10%，皆因環球經濟前景未明，跨國企業也暫停擴充，甚至減租辦公室面積，而且中資需求減少，在此情況下，租金自然續跌。零售方面，丘卓文認為最差時間已過，預期租金維持平穩，又指即使疫情穩定後，中港恢復通關，有望令奢侈品市場復甦，惟內地客習慣已變，開始習慣國內消費，故憂慮本地零售或無法回復至疫情前水平。

【大行報告】瑞信摩通滙豐齊上調呢隻本地地產股目標價 全部均予正面買入評級【下一頁】

地產股方面，丘卓文看好新世界發展（00017），皆因公司除了賣樓成績好，在其他地方也有新項目落成；至於收租股，他看好恒隆地產（00101），因恒隆在內地有項目，受惠中國經濟復甦，另亦看好太古地產（01972）。

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