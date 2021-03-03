  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市預測】星展：留意移民潮影響　料樓價全年上落波幅5%　特別看好個別地產股

股樓投資 18:33 2021/03/03

分享：

新冠肺炎疫苗已經供港，市場普遍預計經濟將於下半年復甦，繼而促使樓價回升，惟屢有分析指，移民離港人數愈來愈多，或將影響樓市。星展香港房地產業分析師丘卓文說，即使去年疫情肆虐全港，經濟出現衰退，但樓價只跌1%，與以往經濟衰退情況不同。他續說，雖然去年一手成交量減，但主要受社交距離措施影響，重要的是，中小型新盤銷情理想，可見樓市剛性需求強勁。股市方面，他認為，地產股表現不錯，已跑贏大市，特別看好3大個股（見下圖）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

丘卓文說，雖然失業率升至近17年新高，但主要集中在零售及旅遊業，暫未蔓延至金融業，故對樓市影響有限，加上近月股票市場表現好，不少投資者都能從中賺錢，除非股市大跌，以致業主損失慘重，他們才會急於減持物業套現。談到移民影響，丘卓文認為，暫難估計實際移民數字，若移民人數增加，二手供應自然多了，或多或少影響樓市，但目前仍未見相關影響，始終未有很多業主劈價賣樓。

他預計，環球低息環境持續，加上業主持貨力強、新供應少，將繼續利好樓市，料今年樓價走勢平穩，價格上下波幅約5%。談到新盤定價，他認為發展商會盡快推盤，以無後顧之憂，而且為求盡快「去貨」，料定價多數與市價相若。 

談到寫字樓，丘卓文認為，租金年內再跌5%至10%，皆因環球經濟前景未明，跨國企業也暫停擴充，甚至減租辦公室面積，而且中資需求減少，在此情況下，租金自然續跌。零售方面，丘卓文認為最差時間已過，預期租金維持平穩，又指即使疫情穩定後，中港恢復通關，有望令奢侈品市場復甦，惟內地客習慣已變，開始習慣國內消費，故憂慮本地零售或無法回復至疫情前水平。 

【大行報告】瑞信摩通滙豐齊上調呢隻本地地產股目標價　全部均予正面買入評級【下一頁

地產股方面，丘卓文看好新世界發展（00017），皆因公司除了賣樓成績好，在其他地方也有新項目落成；至於收租股，他看好恒隆地產（00101），因恒隆在內地有項目，受惠中國經濟復甦，另亦看好太古地產（01972）。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

樓價 地產 收租股 太古地產（01972） 新世界發展（00017） 恒隆地產（00101） 星展銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住