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【疫市營商】初創疫市下求生　海闊天空創投文立：靠團隊彈性

科技 18:09 2021/03/03

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疫情下初創見真章 本地創投資金：1/3有力快速應變

本港銳意發展創科，去年初創面對疫情嚴峻挑戰，如何渡過疫境？海闊天空創投聯合創辦人及管理合夥人文立分享，疫情期間初創能否成功，很取決於管理團隊的彈性與應變力，旗下不少項目在去年成功把握疫情商機，獲得不錯成果。

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文立指出，香港營商環境在近兩年有很大轉變，特別是疫情爆發，電商、綫上活動更加盛行，對不少初創既有營商模式有很大挑戰。他續稱，疫情充分反映初創團隊的應變力，初創中估計有約三分之一能成功地轉變，亦有三分之一是業務不太受疫情影響。而他在揀選投資項目時，亦很看重團隊的質素。

海闊天空創投聯合創辦人及管理合夥人文立表示，很看重初創團隊的應變能力。（周俊霖攝）

他舉例，其基金其中一個投資項目Prenetics，早於去年2月把握商機，開始研究新冠肺炎檢測方案，至後來成功打開市場，設立檢測中心業務，去年收入較原來預期大增逾倍；又例如有原本舉行綫下活動的公司，轉營綫上活動也很成功。據他觀察，這種轉型並不算容易，「團隊要很有危機感」，正如疫情當初，有公司以為影響僅3個月，很視乎創辦團隊能否把握機會。

Prenetics早於去年2月把握商機，開始研究新冠肺炎檢測方案，成功打開市場。（圖片來源：法新社）

至於創投基金界整體情況，文立分享，去年疫情爆發初期較多不確定性，相對表現得謹慎，而海闊天空的項目則因較多屬消費、電商、芯片相關項目，未算太受疫情影響。至去年下半年，創投資金投資速度更恢復，「可謂所有人全力出擊」。而其基金去年就投資了9個項目，總額為1,500萬美元。

創投基金需經常與創科企業會晤，文立表示，藉遙距視訊會議協助，工作效率反而有所提高。基金有不少內地項目，但當需親身見面時，亦可由駐內地的團隊成員參與；部分初創產品製造涉內地廠房，亦可以網上工具虛擬探訪，整體影響不算大，「我們主要投早期項目，涉及現場運作的比重相對較少，而我們亦較着重團隊與項目市場潛力。」

海闊天空創投運作情況，可見下一頁

記者：周俊霖

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