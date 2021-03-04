【薪酬調查】最新人力資源顧問公司調查 2021年本港10大高薪職位 年薪可高達350萬　

新冠肺炎疫情下，去年本港經濟陷入寒冬，然而，在技術、互聯網、醫療保健和生命科學相關行業上湧入大量投資，所以在人才招聘上一直很強勁。人力資源顧問公司Michael Page早前發表調查報告，列出2021年本港10大最高薪職位。

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Michael Page早前調查發現，2020年香港經濟受新冠疫情打擊，全年本地招聘活動收縮48%，不過，踏入2021年情況趨向樂觀，有27%受訪僱主考慮增加招聘職位，54%維持不變，只有約19%考慮削減公司職位。

以下是Michael Page列出2021年本港最高薪職位：

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此外，Micahel Page早前所造的「2021人才趨勢報告」（Talent Trends 2021）指出，雖然香港去年經濟收縮預測約5%至7%，但仍有29%僱主計劃在2021年對員工加薪，52%則表示仍未決定是否加薪，19%表示今年不會加薪。在調查的12個行業中，科技行業預計加薪幅最高，有3.5%；其次則為法律、地產及建築，預計今年加幅同為3%。

2021年12大行業預測加薪幅度：

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責任編輯：陳頌潔