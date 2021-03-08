【Good Food,Good Mood@iM網欄】新派氛圍下的傳統順德菜 Rosewood彤福軒

四天農曆新年假期轉眼間便過去了，為迎接新一年新挑戰，一餐豐盛的「開年飯」總少不了。不知是因為大家也有此想法，還是疫情緩和大家需要報復式消費，一些名聲比較好的中菜館通通滿座，一位難求。幸好飲食界KOL朋友有先見之明，一早為我們預訂好Rosewood瑰麗酒店中菜廳「彤福軒」，我們才得以一試這間期待已久的食府。

「彤福軒」向鄭氏家族元老鄭裕彤博士致敬，以其家鄉順德的傳統菜系為題，帶來地方色彩豐富的粵菜。

我們各人先來一個點心套餐（$480），一籠三件點心十心精緻，最「吸睛」的莫過於外表可愛趣緻的「拆魚餃」。此點心的靈感源自順德名菜「拆魚羹」，順德菜以珠江三角洲豐富多樣的河鮮見稱，「拆魚羹」就是以桂魚、筍絲、東菇絲、芹絲熬成充滿魚鮮、呈奶白色的湯羹，而此「拆魚餃」便是「拆魚羹」的點心變奏。另外兩款點心是「黑松露上素粿」及「羽衣甘藍蟹肉粿」，前者用竹笙包裹松露素粿，咬下去是意料之外的爽脆，深得我心；後者呈「福袋」形態，新年吃甚具意頭，蟹肉甜美，與羽衣甘藍配搭新鮮，十分好吃。

套餐中的「灌湯餃」緊接登場。憑肉眼便知此「灌湯餃」絕不欺場，薄薄的外皮包著飽滿的餡料，中心餡汁豐富，與晶瑩、鮮甜的高湯十分匹配，熱呼呼的吃下去很有comfort food的感覺。

一場來到，我們亦在套餐以外點了幾道招牌菜：「家鄉煎釀鯪魚」齋吃工夫已經值回票價，廚師先把魚去骨，將魚肉剁碎並加入臘腸等配料，釀回魚皮中再煎熟，切段後砌回整條魚的形狀，既保留了鯪魚的鮮味，亦十分香口，老人家一定喜歡！肥美的「蜜汁鮮梅頭叉燒」選用本地豬肉，肉質鬆軟、多汁而帶甜，特別好吃。「金錢酥蟹盒」的餡料有蟹柳及豬肉，大家都以為其外皮是粉漿，原來廚師別出心裁地以冰肉造成薄皮，炸得金黃香脆，難怪份外鬆化。

回到套餐的菜式，這道「欖菜海茸炒四季豆」看似平平無奇，精妙之處是廚師聰明地加入了日本海茸（海藻類植物），頓時為整道菜添上爽脆口感。

套餐的「單尾」是「鳳城五彩炒魚麵」，以桂魚及鯪魚剁碎製成彈牙的魚麵，當中加入大地魚末，與椒絲、芽菜及蛋絲同炒，再用唐芹絲辟走魚腥味，十分講究。

說實在，餸的確是點多了，連美味的魚麵也只能勉强完成。到了甜品上桌一刻，胃口又回來了：美輪美奐的甜品拼盤有倫教糕（即白糖糕）、咖啡千層糕、黑芝麻卷和士多啤梨蝴蝶酥，不要以為全部淨係得個樣，其味道其實相當不錯，最討喜的是廚師特意用朱古力在碟上繪畫出繁花圖案及「彤福軒」三字，盡顯師傅的功力與心思。

特別鳴謝Saii（ig：＠saiileee）仗義幫忙拍攝，美麗的食照使文章生色不少。

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