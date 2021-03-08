  • 19°C
香港時間 : 2021308日 (一) 09:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Good Food,Good Mood@iM網欄】新派氛圍下的傳統順德菜 Rosewood彤福軒

名人薈萃 08:01 2021/03/08

分享：

 

四天農曆新年假期轉眼間便過去了，為迎接新一年新挑戰，一餐豐盛的「開年飯」總少不了。不知是因為大家也有此想法，還是疫情緩和大家需要報復式消費，一些名聲比較好的中菜館通通滿座，一位難求。幸好飲食界KOL朋友有先見之明，一早為我們預訂好Rosewood瑰麗酒店中菜廳「彤福軒」，我們才得以一試這間期待已久的食府。

 

「彤福軒」向鄭氏家族元老鄭裕彤博士致敬，以其家鄉順德的傳統菜系為題，帶來地方色彩豐富的粵菜。

我們各人先來一個點心套餐（$480），一籠三件點心十心精緻，最「吸睛」的莫過於外表可愛趣緻的「拆魚餃」。此點心的靈感源自順德名菜「拆魚羹」，順德菜以珠江三角洲豐富多樣的河鮮見稱，「拆魚羹」就是以桂魚、筍絲、東菇絲、芹絲熬成充滿魚鮮、呈奶白色的湯羹，而此「拆魚餃」便是「拆魚羹」的點心變奏。另外兩款點心是「黑松露上素粿」及「羽衣甘藍蟹肉粿」，前者用竹笙包裹松露素粿，咬下去是意料之外的爽脆，深得我心；後者呈「福袋」形態，新年吃甚具意頭，蟹肉甜美，與羽衣甘藍配搭新鮮，十分好吃。

套餐中的「灌湯餃」緊接登場。憑肉眼便知此「灌湯餃」絕不欺場，薄薄的外皮包著飽滿的餡料，中心餡汁豐富，與晶瑩、鮮甜的高湯十分匹配，熱呼呼的吃下去很有comfort food的感覺。

 

一場來到，我們亦在套餐以外點了幾道招牌菜：「家鄉煎釀鯪魚」齋吃工夫已經值回票價，廚師先把魚去骨，將魚肉剁碎並加入臘腸等配料，釀回魚皮中再煎熟，切段後砌回整條魚的形狀，既保留了鯪魚的鮮味，亦十分香口，老人家一定喜歡！肥美的「蜜汁鮮梅頭叉燒」選用本地豬肉，肉質鬆軟、多汁而帶甜，特別好吃。「金錢酥蟹盒」的餡料有蟹柳及豬肉，大家都以為其外皮是粉漿，原來廚師別出心裁地以冰肉造成薄皮，炸得金黃香脆，難怪份外鬆化。

回到套餐的菜式，這道「欖菜海茸炒四季豆」看似平平無奇，精妙之處是廚師聰明地加入了日本海茸（海藻類植物），頓時為整道菜添上爽脆口感。

 

套餐的「單尾」是「鳳城五彩炒魚麵」，以桂魚及鯪魚剁碎製成彈牙的魚麵，當中加入大地魚末，與椒絲、芽菜及蛋絲同炒，再用唐芹絲辟走魚腥味，十分講究。

 

說實在，餸的確是點多了，連美味的魚麵也只能勉强完成。到了甜品上桌一刻，胃口又回來了：美輪美奐的甜品拼盤有倫教糕（即白糖糕）、咖啡千層糕、黑芝麻卷和士多啤梨蝴蝶酥，不要以為全部淨係得個樣，其味道其實相當不錯，最討喜的是廚師特意用朱古力在碟上繪畫出繁花圖案及「彤福軒」三字，盡顯師傅的功力與心思。

 

特別鳴謝Saii（ig：＠saiileee）仗義幫忙拍攝，美麗的食照使文章生色不少。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

 

 

 

 

撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

最新專欄文章 更多

【Good Food,Good Mood@iM網欄】從不令人失望的殿堂級法國食府 L'Atelier de Joël Robuchon
2021/03/01
【Good Food,Good Mood@iM網欄】從不令人失望的殿堂級法國食府 L'Atelier de Joël Robuchon
【Good Food,Good Mood@iM網欄】維港旁發現露天庭園餐廳 ÉPURE法式下午茶
2021/02/22
【Good Food,Good Mood@iM網欄】維港旁發現露天庭園餐廳 ÉPURE法式下午茶
【Good Food,Good Mood@iM網欄】讚頌豉油的菜單 米芝蓮二星新上榜餐廳TATE
2021/02/15
【Good Food,Good Mood@iM網欄】讚頌豉油的菜單 米芝蓮二星新上榜餐廳TATE
【Good Food,Good Mood@iM網欄】Arbor at Home 米芝蓮兩星佳餚直送府上
2021/02/08
【Good Food,Good Mood@iM網欄】Arbor at Home 米芝蓮兩星佳餚直送府上
【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀1881「中庭」 中西合璧下午茶
2021/01/18
【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀1881「中庭」 中西合璧下午茶
中菜 順德 餐廳 米芝蓮

上一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】經濟愈差愈要靚 花美男當道

下一篇文章

【疫市招聘】美聯集團逆市大舉招聘 本周舉行大型招聘會請逾千人 邊個職位年薪可達80萬?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS