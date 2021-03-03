Intel涉侵兩項專利　須支付21.8億美元

半導體公司Intel涉侵害VLSI Technology兩項專利，須支付21.8億美元，Intel表示將會上訴。

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綜合外媒報道，美國德州聯邦法院判決指出，Intel涉侵害VLSI Technology兩項專利；據法院判決書顯示，在2019年初，VLSI Technology控告Intel侵害兩項專行，分別為快取記憶體及電壓調節器。Intel須為其中項專利賠償15億美元；另一項則須賠6.75億美元。而Intel還被指控「有意無視」兩項專利，以及不讓員工得知。

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然而Intel則否認指控，並打算上訴。有報道指出，其中一項專利是於2012年屬Freescale Semiconductor Inc.；另一項專利則是於2010年屬SigmaTel Inc.。及後Freescale Semiconductor Inc.收購SigmaTel，於2015年時又被NXP收購，因此兩項專利屬於Freescale Semiconductor Inc.，在2019年兩項專利均落在原告 VLSI 手中，從而顯生這次侵權案件。

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責任編輯：黎淑雯

