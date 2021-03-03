【小老闆生意經@iM網欄】把握$5,000「電子消費券」機遇 商家可提前宣傳吸客

新一份《財政預算案》經已出爐，為了刺激經濟、帶動消費市場及其他經濟各方面加快復甦，政府將會向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額$5,000元的「電子消費券」。預計此政策可惠及約720萬人，當中涉及約360億元財政承擔。

消費券旨在刺激本地消費

目前政府經已跟八達通、支付寶、PayMe等現行儲值支付工具營辦商商討，發放總額共$5,000的「電子消費券」的詳情。據初步了解，這$5,000的「電子消費券」將透過現行的儲值支付工具分為5期發放，即連續5個月派發$1,000，並限在月內使用，金額無法延至下期使用。而市民申請電子消費券計劃時毋須實名制，申領系統會以方便、簡單為原則，惟可能只容許市民選擇一種支付工具，預計今年暑假可以開始登記。

是次政府發放「電子消費券」，其目標跟以往派發現金的政策大有不同。發放「電子消費券」要限在發放月內使用，明顯是希望市民可以廣泛使用消費券，刺激本地沉寂多時的零售市道。

而消費券是透過本地儲值支付工具去使用，明顯利好本地零售、餐飲及服務等行業。然而，消費券分5期去發放，且5期的金額不能累積，即可避免市民一次性購買高檔消費產品。同時，亦可增加市民的消費意欲，令更多商戶從中受惠。

前期宣傳籌備工作可吸客

筆者身為小商家，亦對是次政策大感滿意，認為可有效促進本地消費氣氛。雖然目前仍未知道政策的詳細條款及細則，惟「電子消費券」是透過儲值支付工具發放，只要商戶具備有關的儲值支付工具及持有效商業登記證，相信都有機會符合條件，受惠此政策。

為了迎接「電子消費券」的來臨，商戶可提前做好準備，吸引市民前來店舖去使用「電子消費券」去消費。試想想，每人都有潛在的$5,000的「電子消費券」可以使用，如何吸引他們前來你的店消費，而不是別的店呢？商家或可從折扣方面入手，例如在店使用$1,000的「電子消費券」可全單再9折；或是使用「電子消費券」消費有贈品贈送；又或是將「電子消費券」跟商店的會員積分捆綁，將$1,000「電子消費券」扣減後可當會員積分，而積分累積後可當作現金使用等等。

總括而言，商家應趁此時好好想想一些宣傳技倆及吸客手法，旨在在「電子消費券」正式發放後，可吸引更多市民將$5,000的「電子消費券」在你的店內使用，而不是別的店。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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