【ET講股通】孫運喜：淡友反攻位 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

港股是日表現亮麗，全日反覆向上，恒指收市大升784點，報29880點，主板總成交1,850億元。銀娛 （00027） 升7.7%；內銀股全綫上揚，工行 （01398） 升5.8%。

成交未配合升市

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股出乎意料大升，惟是否轉勢向好仍需觀察。恒指技術走勢好轉，重上20天綫。北水亦重新流入逾70億元。惟成交未配合，過去數日亦是升市成交縮，跌市成交增，反映上升動力不足。

後市宜緊盯淡友於各項資產的反攻位：

一、美10年債息：若重新跌穿20天綫約1.2厘，好友佔優；相反，若升破短期降軌並突破昨日高位約1.45厘，則反映淡友佔優。

二、美滙指數：好友目標為推低美滙至50天綫約90.5，淡友重要攻堅位則為100天綫及昨天高位91.4。

三、納指：乍現頭肩頂型態，13000點為頸綫，若失守，量度跌幅達1,000點。

恒指宜守20天綫

四、恒生科指：走勢明顯不如恒指，距20天綫9925點甚遠，需突破此水平，走勢才有望好轉；淡友則力攻50天綫9300點。

五、恒指：明天能否守穩20天綫甚關鍵，若不能，恐下試保歷加通道底部。

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