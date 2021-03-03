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【ET講股通】孫運喜：淡友反攻位 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:22 2021/03/03

分享：

港股是日表現亮麗，全日反覆向上，恒指收市大升784點，報29880點，主板總成交1,850億元。銀娛 （00027） 升7.7%；內銀股全綫上揚，工行 （01398） 升5.8%。

成交未配合升市

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股出乎意料大升，惟是否轉勢向好仍需觀察。恒指技術走勢好轉，重上20天綫。北水亦重新流入逾70億元。惟成交未配合，過去數日亦是升市成交縮，跌市成交增，反映上升動力不足。

後市宜緊盯淡友於各項資產的反攻位：

一、美10年債息：若重新跌穿20天綫約1.2厘，好友佔優；相反，若升破短期降軌並突破昨日高位約1.45厘，則反映淡友佔優。

二、美滙指數：好友目標為推低美滙至50天綫約90.5，淡友重要攻堅位則為100天綫及昨天高位91.4。

三、納指：乍現頭肩頂型態，13000點為頸綫，若失守，量度跌幅達1,000點。

恒指宜守20天綫

四、恒生科指：走勢明顯不如恒指，距20天綫9925點甚遠，需突破此水平，走勢才有望好轉；淡友則力攻50天綫9300點。

五、恒指：明天能否守穩20天綫甚關鍵，若不能，恐下試保歷加通道底部。

【「ET講股通」問股環節，包括︰太古地產、招行、鞍鋼、敏實、電視廣播、醫渡、中海宏洋︰立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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