【送樓吸科技專才】電器公司投資24億供3,700個住宅單位　董事長：新員工一人一住宅

▲ 綜合內地媒體報道，中國電器公司「格力電器」近日為了吸引年輕人才加入，準備了3,700個住宅單位，包括11棟住宅大廈、1棟商業配套大樓以及1間幼稚園，供新入職的科技人員入住。

企業為招聘及挽留科技專才各出奇謀，綜合內地媒體報道，中國電器公司「格力電器」近日為了吸引年輕人才加入，準備了3,700個住宅單位，包括11棟住宅大廈、1棟商業配套大樓以及1間幼稚園，供新入職的科技人員入住。

格力電器董事長董明珠在接受內地媒體訪問時提到，將會在未來2年為打工仔提供房屋，讓新入職的科技人員可享「一人一套房」。她還指出：「只要大學生來了，就是一套房」，只要打工仔有能力在該公司做到退休「房子就是你的」，藉此吸引大學畢業生眼光。

報道又指，她特別關注80及90後打工仔在公司內的成長，認為「送樓」人才政策可以吸引年輕專才為公司長期服務，帶來格局上的變化。

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包2房1廳、配套大樓 做到退休就送樓

外界指該公司是次出手之闊綽，可能是因為自去年中開始相繼有多名高層包括公司副總裁、董事會秘書望靖東及元老級主管黃輝離任，董事長被質疑挽留人才不力，所以新股東要求換血，衍生「送樓」吸年輕人才的政策。

報道又指，該3,700個住宅單位的總投資金額為20億元人民幣（約24 億港元），將命名為「格力明珠廣場」，座落珠海市香洲區。而其住宅單位基本有2房1廳，面積各有不同，預計今年內分批落成。

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責任編輯：張寶燕