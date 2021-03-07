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【新冠疫苗】南韓增至9死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）

環球社會熱點 18:38 2021/03/07

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新冠肺炎疫情持續，多國都加緊為民眾接種新冠疫苗。但隨著各國的新冠疫苗接種計劃規模擴大，各地都相繼出現民眾接種新冠疫苗後有嚴重副作用，甚至是死亡的個案。南韓增至6人接種新冠疫苗後死亡，當局正調查他們的死因是否與新冠疫苗有關。

最新：

南韓再多2人接種疫苗後死亡 累積9宗死亡案例 【下一頁】

印度男打第2劑疫苗後死亡 接種15分鐘後昏厥 【下一頁】

★各地有關接種疫苗後死亡個案★

 

  • ★南韓9人死★

接種疫苗：牛津疫苗、1人未知

南韓增至9人接種新冠疫苗後死亡，當局仍未透露其中一名死者接種哪一款疫苗。南韓接種牛津疫苗後死亡案例累計增至5宗，包括1名20多歲年輕女性。

南韓再多2人接種疫苗後死亡 累積9宗死亡案例【下一頁】

南韓再多3人接種疫苗後死亡 累計5死【下一頁】

南韓2人接種牛津疫苗後死亡  【下一頁】

  • ★印度2人死★

接種疫苗：1人接種Covishield疫苗、1人未知

一名年約45歲的男子於1月28日接種了首劑新冠疫苗，當時未有出現不良反應。醫院也有為這名男子進行全面檢查，發現男子本身雖然有高血壓，但整體健康狀況正常，接種前的血壓水平也正常。

男子於當地周二（2日）上午11時接種第二劑新冠疫苗，但接種15分鐘後已經昏厥。男子隨即被送往當地一間醫院搶救，但同日宣告不治。

印度媒體指，一名46歲男醫護人員接種Covishield疫苗後出現呼吸困難、胸口痛等症狀，其後證實不治。印度當局仍在調查這名男子的死因，但由於男子接種疫苗後仍夜更當值，相信他的死與接種疫苗無關。

印度男打第2劑疫苗後死亡 接種15分鐘後昏厥 【下一頁】

印度近450人出現副作用 1人接種後死亡 【下一頁】

  • ★日本1人死★

接種疫苗：輝瑞疫苗

日本一名60多歲女子2月26日接種輝瑞（Pfizer）疫苗，於3月1日死亡。初步推測死因是蛛網膜下腔出血。但負責為死者接種新冠疫苗的醫療機構指，目前無法評估死亡與新冠疫苗接種有否因果關係。

日本60多歲女子 接種輝瑞疫苗後4日死亡  【下一頁】

  • ★美國2人死★

接種疫苗：1人接種輝瑞疫苗、1人未知

加州1名去年12月曾感染新冠肺炎的民眾，1月21日接種新冠疫苗數小時後死亡。當局並未透露死者性別，以及死者是接種輝瑞疫苗抑或Moderna疫苗。

美國一名醫生去年12月18日接種輝瑞（Pfizer）疫苗，並在16日後死亡。當局介入調查，輝瑞表示正在研究原因，但相信和輝瑞疫苗沒有直接關係。

加州有人接種數小時後死亡 去年12月曾染疫  【下一頁】

美國醫生注射16日後亡 輝瑞料與疫苗無關 【下一頁】

  • ★挪威33名長者死亡★

接種疫苗：輝瑞疫苗

挪威公共衛生署表示，沒有直接證據表明，該批長者死亡與接種輝瑞疫苗有直接關係。當中有13名死亡案例，死者共通點都是年老體弱、而且有嚴重病患。

挪威33名長者死 當局指與疫苗無關 【下一頁】

  • ★葡萄牙1名醫護死亡★

接種疫苗：輝瑞疫苗

死因：未知

葡萄牙1名女醫護人員於接種輝瑞疫苗後兩日死亡，家屬指她過往沒有疾病史，於接種輝瑞疫苗後亦沒有出現不良反應。葡萄牙衛生部門正研究其死亡原因。

葡萄牙醫護接種後死亡 過往無任何健康問題 【下一頁】

  • ★以色列1名老翁死亡★

來自以色列城市貝謝特安（Beit She'an）的一名75歲男子，接種輝瑞疫苗2小時後心臟病發死亡。據悉，這名男子本身為心臟病患者，過往也曾經病發。

以色列衛生部官員利維（Chezy Levy）表示，當局經過初步調查後，認為這名男子死亡，與接種輝瑞疫苗並無直接關係。

以色列老翁接種後死亡 當局稱與疫苗無關 【下一頁】

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲

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