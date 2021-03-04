【新冠疫苗】南韓再多3人死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）

新冠肺炎疫情持續，多國都加緊為民眾接種新冠疫苗。但隨著各國的新冠疫苗接種計劃規模擴大，各地都相繼出現民眾接種新冠疫苗後有嚴重副作用，甚至是死亡的個案。印度一名男子接種第二劑新冠疫苗後死亡，當局正調查男子死因是否與新冠疫苗有關。

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南韓再多3人接種疫苗後死亡 累計5死【下一頁】

印度男打第2劑疫苗後死亡 接種15分鐘後昏厥 【下一頁】

★各地有關接種疫苗後死亡個案★

★印度1人死★

接種疫苗：未知

一名年約45歲的男子於1月28日接種了首劑新冠疫苗，當時未有出現不良反應。醫院也有為這名男子進行全面檢查，發現男子本身雖然有高血壓，但整體健康狀況正常，接種前的血壓水平也正常。

男子於當地周二（2日）上午11時接種第二劑新冠疫苗，但接種15分鐘後已經昏厥。男子隨即被送往當地一間醫院搶救，但同日宣告不治。

印度男打第2劑疫苗後死亡 接種15分鐘後昏厥 【下一頁】

★南韓2人死★

接種疫苗：牛津疫苗

一名年約50多歲的男子3月2日接種牛津疫苗，同日下午突然心臟病發作及呼吸困難，翌日上午心臟病發死亡。另一名患有腦血管疾病的63歲男子，2月27日接種牛津疫苗，翌日出現發高燒、全身疼痛的嚴重症狀。他的病情其後惡化，3月2日轉院接受治療，但因出現敗血症及肺炎而於3月3日早上死亡。

南韓2人接種牛津疫苗後死亡 【下一頁】

★日本1人死★

接種疫苗：輝瑞疫苗

日本一名60多歲女子2月26日接種輝瑞（Pfizer）疫苗，於3月1日死亡。初步推測死因是蛛網膜下腔出血。但負責為死者接種新冠疫苗的醫療機構指，目前無法評估死亡與新冠疫苗接種有否因果關係。

日本60多歲女子 接種輝瑞疫苗後4日死亡 【下一頁】

★加州1人死★

接種疫苗：未知

加州1名去年12月曾感染新冠肺炎的民眾，1月21日接種新冠疫苗數小時後死亡。當局並未透露死者性別，以及死者是接種輝瑞疫苗抑或Moderna疫苗。

加州有人接種數小時後死亡 去年12月曾染疫 【下一頁】

★挪威33名長者死亡★

接種疫苗：輝瑞疫苗

挪威公共衛生署表示，沒有直接證據表明，該批長者死亡與接種輝瑞疫苗有直接關係。當中有13名死亡案例，死者共通點都是年老體弱、而且有嚴重病患。

挪威33名長者死 當局指與疫苗無關 【下一頁】

★印度1名醫護死亡★

接種疫苗：Covishield疫苗

印度媒體指，一名46歲男醫護人員接種Covishield疫苗後出現呼吸困難、胸口痛等症狀，其後證實不治。印度當局仍在調查這名男子的死因，但由於男子接種疫苗後仍夜更當值，相信他的死與接種疫苗無關。

印度近450人出現副作用 1人接種後死亡 【下一頁】

★美國1名醫生死亡★

接種疫苗：輝瑞疫苗

死因：未知

美國一名醫生去年12月18日接種輝瑞（Pfizer）疫苗，並在16日後死亡。當局介入調查，輝瑞表示正在研究原因，但相信和輝瑞疫苗沒有直接關係。

美國醫生注射16日後亡 輝瑞料與疫苗無關 【下一頁】

★葡萄牙1名醫護死亡★

接種疫苗：輝瑞疫苗

死因：未知

葡萄牙1名女醫護人員於接種輝瑞疫苗後兩日死亡，家屬指她過往沒有疾病史，於接種輝瑞疫苗後亦沒有出現不良反應。葡萄牙衛生部門正研究其死亡原因。

葡萄牙醫護接種後死亡 過往無任何健康問題 【下一頁】

★以色列1名老翁死亡★

來自以色列城市貝謝特安（Beit She'an）的一名75歲男子，接種輝瑞疫苗2小時後心臟病發死亡。據悉，這名男子本身為心臟病患者，過往也曾經病發。

以色列衛生部官員利維（Chezy Levy）表示，當局經過初步調查後，認為這名男子死亡，與接種輝瑞疫苗並無直接關係。

以色列老翁接種後死亡 當局稱與疫苗無關 【下一頁】

圖解疫苗接種注意事項

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★各地有關接種疫苗後仍確診個案★

★印尼15名醫護確診★

印尼至少15名醫護人員，接種疫苗後確診感染新冠病毒，當中部分人更已接種兩劑科興疫苗，是當地首次有醫護完成接種流程依然染疫。

印尼15名醫護接種疫苗後確診 部分已打2劑 【下一頁】

★美國有議員接種2劑後仍確診★

美國眾議員林奇（Stephen Lynch）早已完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗，並於出席拜登（Joe Biden）總統就職典禮前持續進行新冠病毒測試，所有結果均呈陰性。但他於1月下旬仍確診新冠肺炎。

【輝瑞疫苗】美國有議員接種2劑後 仍確診新冠肺炎 【下一頁】

★各地有關疫苗副作用個案★

副作用：頭痛、口齒不清、全身無力

接種疫苗：牛津疫苗、輝瑞疫苗

南韓有人接種牛津疫苗後出現嚴重不良反應，其中一名中年男子接種20分鐘後，出現口齒不清、頭痛及全身無力的嚴重症狀。南韓有207宗接種新冠疫苗後有不良反應的個案，相等於全國約0.24%的接種人口。其中206人接種牛津疫苗，1人接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

南韓2人接種牛津疫苗後死亡 多人出現不良反應 【下一頁】

副作用：面癱

接種疫苗：輝瑞疫苗

以色列衛生部門指，有13人接種輝瑞疫苗後出現有「面癱」徵狀的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy），當中3人接種疫苗後口腔出現金屬苦味、2人呼吸困難，以及1人於接種後暈倒。

以色列逾兩成人口已接種 13人接種後面癱 【下一頁】

副作用：腦脊髓炎

接種疫苗：輝瑞疫苗

1名墨西哥的女醫生接種輝瑞疫苗數分鐘後，開始出現癲癇發作、呼吸困難等徵狀，經初步診斷為腦脊髓炎（Encephalomyelitis）。衛生部指，該患者有過敏病史。

副作用：刺痛、心跳加速

接種疫苗：輝瑞疫苗

美國伊利諾伊州有4名醫護人員，接種新冠疫苗後出現心跳加速等不良反應症狀，包括刺痛及心跳加速（tingling and elevated heartrates）。

美國再有4人接種後現副作用 包括刺痛、心跳加速 【下一頁】

當地醫院同時亦更新接種指引，所有市民接種輝瑞疫苗後，需要留院觀察最少30分鐘，較CDC及美國預防接種諮詢委員會（ACIP）的建議長。

副作用：暈倒

接種疫苗：輝瑞疫苗

美國田納西州醫院一名護士接種新冠疫苗後一度暈倒。

美護士接種後暈倒 醒後稱與疫苗無關（多圖） 下一頁】

護士其後澄清指，自己本身的體質就是當感受到痛楚，就會頭暈，相信今次是由於感受手臂上的疼痛所致。

副作用：出疹過敏、呼吸短促

接種疫苗：輝瑞疫苗

一名任職護理員的美國中年女性，在阿拉斯加州一間醫院接種輝瑞疫苗，接受注射後僅約10分鐘，便出現嚴重過敏反應，臉上及身體發紅出疹，並出現呼吸短促，心跳加快的症狀。

美國護理員接種後 出疹過敏、呼吸短促 【下一頁】

醫院急症室負責人瓊斯（Lindy Jones）表示，事主過去沒有過敏史，而她在注射腎上腺素後，過敏症狀一度減輕，但過後又再出現過敏症狀，在接受類固醇及腎上腺素治療後情況穩定 。

責任編輯：鄭錦玲