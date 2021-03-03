【網民熱話】壓力太大 上班前會哭 網民各出奇招減壓

經歷重重難關，終於加入公司成為員工。但這不是挑戰的完結，還要努力適應工作，公司的風氣，搞不好還會有辦公室政治。近日有網民於網上討論區發文，指自己上班長期焦慮，不習慣工作，求助大家解決方法。

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樓主指自己本身很容易緊張，是「咩都驚一餐」的人。現在工作節奏好急快，他覺得工作做不完，好大壓力，令他在上班前一天會哭，睡不着之餘還是緊張到嘔吐。

網民各出奇招，有看中醫，做瑜伽，改善心態等，更有人讓樓主上班時多多去洗手間，不過就被樓主反駁這樣工作就更做不完。更加多人指樓主應該辭職，因為他們認為樓主的工作不是他能力範圍內。

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亦有網民建議樓主可以作出不同改變後才考慮辭職，例如：「可以試下有系統咁分配時間安排工作，將要做嘅野分先後次序。分完之後淨係集中做一樣，再逐樣工作ko，其他就唔好諗住。」下班之後應把公事留在公司，不要想，只會徒增煩惱。



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責任編輯：張瑋婷