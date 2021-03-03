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印度官員拍心口保證 「國產疫苗百分百安全」

環球社會熱點 18:45 2021/03/03

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印度1月中開始為國民接種新冠疫苗。印度總理莫迪（Narendra Modi）本周一以身作則，於印度醫院接種由印度本土生產的新冠疫苗。莫迪多個內閣官員其後亦紛紛效忠，選擇放棄接種阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，其中印度衛生部長更揚言「印度生產疫苗百分百安全」，然而該疫苗尚未取得最後階後臨床數據。

印度總理莫迪接種國產疫苗「讓病毒於印度消失」 【下一頁】

印度目前緊急批准使用兩款疫苗，包括牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發、以及印度巴拉特生物技術公司研發的Covaxin疫苗。莫迪周一接種國產的Covaxin疫苗，他同時呼籲合資格國民盡快接種，讓新冠病毒於印度消失。

其後莫迪多位內閣官員，包括衛生部、外交部、法律部部長，以及地方市長等，分別先後於Twitter發帖文，表達對Covaxin疫苗的支持。

衛生部部長瓦爾登（Harsh Vardhan）更選擇放棄阿斯利康疫苗，改為接種Covaxin疫苗。他甚至揚言，「印度生產的疫苗百分百安全」（Made-in-India vaccines are 100% safe）。

印度發現240種變種病毒株 專家：達到群體免疫如神話 【下一頁】

然而，Covaxin疫苗目前尚未能提供最後階段的臨床有效數據，市民難以得悉該疫苗的安全性及有效率，因此大部分政府官員及醫生均拒絕接種Covaxin疫苗。

印度巴拉特生物技術公司表示，將於今個月完成及公布最後階段的臨床數據。該公司續指，莫迪及多名官員對Covaxin疫苗的認可，可為國民樹立正面榜樣，亦減低市民對接種疫苗的猶豫。該公司正考慮把Covaxin疫苗出售予包括巴西及菲律賓在內的國家。

據政府數據顯示，印度向各地分發5,000萬劑疫苗，迄今有約1,200萬人已接種首劑疫苗，但多達88%市民選擇接種阿斯利康疫苗，只有逾一成市民選擇Covaxin疫苗。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：郭麗明

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