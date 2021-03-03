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【天價租金】山頂超豪洋房種植道11號135萬租出 料創全港最貴租金 一個月租金夠買將軍澳車位

股樓投資 17:26 2021/03/03

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今年以來樓市持續暢旺，資金似有重回大額豪宅物業的勢頭，最近市場也錄得大額租務成交。


由九龍倉（00004）持有、由會德豐地產發展，及夏利文物業租務負責租務的山頂豪宅項目種植道11號（11 Plantation Road），日前成功租出House 1洋房，實用面積10,804平方呎，月租高達135萬元，呎租為125元，創該項目新高租金之餘，料成全港最貴。

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【樓市故事】為迎接孩子出世作準備 慈父只睇樓一次 即拍板以980萬元購將軍澳中心3房，詳見【下一頁


以上 House 1 洋房實用面積逾萬平方呎， 全層私人宴會廳並可享270度環迴維港海景及南區景致，方便舉行私人派對及聚會。獨立屋內設有空間十足的前後花園，實用面積達2,333平方呎，也設有特高樓底及廣闊客飯廳，並提供偌大獨立車庫，實用面積達2,700平方呎，可用作車庫或多用途空間，市場罕有，宴請賓客十分方便。主人廂房設有起居室、男女主人睡房、浴室以及偌大男女主人衣帽間，放置衣物、手袋、鞋履等。

一個月租金達135萬元可夠買咩?

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11 Plantation Road落於連綿山巒中的種植道，設有7幢獨立洋房，其中3座現為出租項目，實用面積約6,000至10,000平方呎，可飽覽維港景致以及南區海景山巒。每幢獨立洋房均設私人車庫花園及升降機，具獨特性，私隱度也極高。項目邀請了世界著名的建築及設計團隊Robert A.M. Stern Architects，屬租務市埸罕見。

融合新舊設計 50年代淺水灣建築打造綠色智能家居，詳見【下一頁

屋苑設嚴密4重保安系統，包括玻璃破損感應器以及遠紅外線感應器等，並委託專業保安公司保障住戶安全，並引入反竊聽服務。同時也設24小時專業禮賓管理服務，無微不至的個人化貼身服務，完美匹配住客的尊貴身份。

會德豐也公布，同時以招標形式推出House 2及House 3洋房，兩幢洋房實用面積分別為10, 344及7,704方呎，招標日期首輪為下周二（9日），次輪為3月22日。 

30年來港島區首個港鐵盤  黃竹坑站一期命名「晉環」   發展商將如何定價？，詳見【下一頁


利嘉閣地產山頂南區及中半山營業董事施文欣表示，市場上租金逾100萬元的成交的確少有出現，對上一宗為南豐集旗下山頂加列山道7至15號單號屋， 現時以月租約100萬元租出。他表示，上述租金逾百萬元的租盤仍有捧場客，包括來自國際大企業的高層，或內地公司老闆等。

 

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記者：陳詠妍

 

 

中半山 南區 車位 豪宅 發展商 招標 山頂 夏利文 會德豐地產
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