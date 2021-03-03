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【新冠疫情】默沙東助強生生產疫苗 美國5月底前或完成疫苗接種 拜登盼年內回復正常生活

環球政經 17:53 2021/03/03

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美國總統拜登宣布以《國防生產法》下令默沙東協助強生 生產疫苗以提高疫苗產量，目標5月底前美國所有成人都擁有足夠疫苗可接種，希望能在一年內讓美國人民生活恢復正常。

【英國疫情】以彌補疫下損失 倫敦希斯路機場將設8.9英鎊「新冠稅」

強生原定2月底前需向美國政府交付2000萬劑疫苗，但上周六（27日）預備發貨的疫苗只有不到 400 萬劑，令3月底1600萬劑的發貨目標也無法完成。默沙東早於１月放棄開發新冠疫苗後，便尋求與其他藥廠合作生產，生產疫苗。

拜登表示，默沙東加入生產疫苗的行列後，美國人將能提早接種疫苗，當局估計強生在5月底前可提供大約 1億劑疫苗，比早前承諾的 6 月底為早，因此也令所有美國人可在5月底前接種疫苗，早於原先預期的7月底，他又希望美國能在一年後恢復正常。

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撰文 : 林展鋒

疫情 國防 拜登 美國 疫苗
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