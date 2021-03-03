【無現金社會】FIS﹕電子錢包勢成主流支付　料3年後現金僅佔店內交易額不足2%

▲ 《2021年全球支付報告》針對41個國家的支付趨勢。

全球金融服務支付服務商FIS（美﹕FIS）旗下Worldpay發表《2021年全球支付報告》，發現新冠疫情助長電子商務市場成長，本地銷售點減少使用現金。香港去年現金交易佔店內消費額僅為9%，按年大跌17%。報告預計，至2024年，現金交易佔店內消費額或可降至1.6%，電子錢包將成主流付款趨勢。

疫下信用卡交易額按年跌24%，詳情可看﹕【下一頁】

Worldpay全球電子亞太地區總經理Phil Pomford表示，報告反映香港邁向無現金社會，電子商務已與實體零售結合。他指，提升結賬過程的客戶體驗將會是發展電子商務的關鍵。

報告亦指，信用卡付款仍為港人店內消費的主要方式，佔去年店內總交易額56%。但該報告指，電子錢包在市場的增長速度勢不可擋，估計在2024年，電子錢包將佔店內總交易額36%，較去年上升22%。

料電子錢包在2024年將取代信用卡

網上付款方式方面，去年最受歡迎的網上付款方式仍為信用卡和電子錢包，分別佔總成交額45%和29%。該報告亦預測，電子錢包在3年後或佔總成交額37%，將取代信用卡成為香港最受歡迎的網上付款方式。

從整體市場來看，報告預測，在2024年，香港電子商務市場價值將從210億美元增加至290億美元。

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編輯﹕賴奕羚