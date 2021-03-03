支持電子消費券　惠及街市排檔販商

財政司長在最新一份預算案公布，將向每名合資格的18歲或以上居民，分期發放總額5000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費，涉及360億元財政承擔，當局將物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃。立法會議員邵家輝及鄭泳舜認為電子消費券計劃與推行，應讓基層小商戶同樣受惠，包括食環署轄下管理的街市、熟食店、排檔檔戶及小販等。自由黨立法會議員邵家輝、民建聯立法會議員鄭泳舜今日聯同港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮及其他代表，約晤食環署署任署長黃淑嫻，要求當局重推「街市非接觸式付款資助計劃」並作出優化，以讓販商更為接受及應用電子支付模式。

政府去年以減低傳播新冠肺炎的風險，10月推出「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃，為街市檔戶提供每檔劃一5000元的資助，用以支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的安裝費、服務及其他收費。不過，去年12月下旬截止時，全港1.3萬多個食環署街市租戶，只有約三成檔戶有申請資助。

港九新界販商社團代表指出，今次有了消費券配合，對街市販商來說，更有吸引力去安裝電子支付系統。有已安裝電子支付系統的排檔戶主則指出，安裝新支付系統，大家不用擔心會收到假紙幣，生意額亦增加了，所以期望當局的資助計劃，可適時延伸至食環署管轄的排檔、小販及報紙檔。

為配合當局擬在暑假推出電子消費券，立法會議員邵家輝及鄭泳舜認為當局宜考慮採納以下建議：

1. 重推5000元街市推廣非接觸式付款的資助計劃，讓更多販商申請，並延伸讓全港約5000個排檔小販及報攤也可一併申請；

2. 優化資助計劃，容許公眾街市及販商們登記檔戶也可申請資助；

3. 由於不同支付平台收取的交易手續費均有差異，要求當局與電子支付平台機構商討，盡量降低手續費、月費、裝機費等收費；

4. 加強推廣及宣傳，讓更多街市販商與排檔商戶了解及應用電子支付設備，市民亦樂於使用；

5. 當局預計在暑假可以讓市民申請電子消費券，我們促請當局抓緊時間，資助街市販商、

排檔及報攤安裝電子支付系統時，有足夠時間讓販商們安裝電子支付設備。

(資料由客戶提供)