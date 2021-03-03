【港元定期存款】滙豐中銀齊減港元定存息 大行中長存期最高息有幾多？

▲ 3月甫開局，中銀香港及滙豐全面降港元存息，料中小行跟減。

港滙稍偏弱，一個月港元拆息兩連升，今天（3月3日）暫報0.127厘，但中資行仍照減港元存息，招商永隆微削3個月港元定存息0.05厘至0.25厘。而在波動市欲避險的追息族注意，有大行4日內兩度減港元定期存款息，中銀香港（02388）於昨天（3月2日）全面下調短中息0.05厘。這是繼該行於上周六（2月27日）驟削1個月期0.6厘，至險守1厘以來，不足一周內頻頻出手。

各大行最新港元存息，可按下圖了解

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與此同時，3月開局滙豐（HSBC）亦於本周一（1日）全面削0.1厘。專家料兩大龍頭行齊減息，中小銀行暫亦紛紛避戰，普遍預留彈藥，及至下半年經濟漸有起色，才令貸款有較多出路。

事實上，綜觀上周至今已有9間大小行減港元定存息，除了中銀外，還包括騰訊（00700）有份的富融（Fusion Bank）、眾安（ZA Bank）及大眾銀行全面削港元定存長短息；匯立（Welab Bank）、小米（01810）旗下天星（Airstar Bank）、創興（01111）及招商永隆則降短存息，華僑永亨向長息埋手。發鈔行中僅渣打逆市加息，把3個月及半年港元定存息齊微升0.02厘，分別報0.22厘、以及6個月的0.27厘。

中資大行低入場費，竟有超高息【下一頁】

總覽甫踏入3月的港元定期存款息率最新形勢，單以大行較量，目前中短息以逆市獨加的渣打稱王。先看3個月期息率，渣打憑0.22厘險勝中銀及恒生（00011）的0.2厘；滙豐下調0.1厘後，僅得0.15厘。半年期息率計，渣打以0.27厘居首，撼贏中銀及恒生的0.25厘，滙豐僅得0.2厘。反觀一年期息率，以中銀的0.35厘稍勝渣打的0.3厘，抛離滙豐的0.2厘。

另方面，反映資金流向的主要指標、港滙今早約為7.7586，較昨晚的7.7588相若。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，料港滙由現時至首季介乎7.754至7.759水平上落，市料暫未現走資。

華僑永亨經濟師謝楝銘預計，今年本港經濟有望上升4.1%，此乃假設疫苗普及化，以及中港盡快通關。加上電子消費券於下半年出現，有助市面復甦。

業界補充，正上市聆訊的百度，若於臨近季結才招股，連同其他IPO，屆時銀根將會稍緊。不過，市場不缺水，料未足以令大小行須掉頭加息搶存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪