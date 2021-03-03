【虛擬銀行】平安壹賬通﹕擬擴大客戶群至初創企業及零售商戶 　盼以大數據控制借貸風險

▲ 馮鈺龍指，中小企向傳統銀行開戶、借貸難度較高。

平保 （02318） 旗下的虛擬銀行平安壹賬通去年開業，以中小企為目標客戶。行政總裁馮鈺龍指，開業至今，該行兩成客戶在商業信貸資料庫（CCRA）並無借貸記錄，近8成客戶則未有無抵押貸款記錄，反映中小企為長期被忽視的客戶群體。該行未來擬擴大客戶群體至中小企零售商戶和初創企業，並以大數據節省借貸成本，尋找虛擬銀行獨有的生存空間。

平安壹賬通銀行試業期間與貿易通 （00536） 合作，詳情可看﹕【下一頁】

馮鈺龍指，中小企向傳統銀行開戶、借貸難度較高，全因該批企業的開戶成本高昂，傳統銀行需花費大量人力物力進行預備工作，例如進行盡職調查（Due Diligence）和反洗錢調查，因此部分中小企為長期被忽視的客戶群。他解釋，這些客戶先前無法借貸跟其質素無關，而是借貸成本的問題。

以大數據審批貸款 控制借貸風險

不過，平安壹帳通則反其道而行，該行在審核中小企貸款時，以大數據分析企業借貸風險，使借貸風險和成本變得更為可控。馮鈺龍舉例，大數據可以找出在不同行業中，客戶的貿易量是否優於同業，或者找出客戶是否牽涉到被制裁的國家業務，從而控制借貸風險。

被問到是否有信心3年內實現收支平衡，馮鈺龍未有正面回答，但他坦言，長遠來說，對比傳統銀行，該行欠缺客戶群和數據基礎，因此現時需依賴合作夥伴和大數據突圍而出。他表示，隨著產品規模擴大，「總會有銀行唔再燒錢」，預計只要有合理息差，料「唔會賺唔到錢嘅」。

此外，馮鈺龍亦指，疫情令中小企的零售商戶經營模式變得困難，該行今年上半年將針對中小企零售商戶推出幾項優化措施，以改善用戶體驗。

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編輯﹕賴奕羚