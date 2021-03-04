【減價】Impossible Foods香港業務急增　下調逾20%零售價回饋消費者

▲ 從3月5日起，Impossible植物牛肉340克零售裝在本港所有百佳超級市場的建議零售價，會由港幣89.90元下降至65.9元。

受惠於過去一年銷量和規模經濟效益的龐大增長，Impossible Foods將香港建議零售價格下調超過20%。從3月5日起，Impossible植物牛肉340克零售裝在本港所有百佳超級市場的建議零售價，會由港幣89.90元下降至65.9元。

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繼今年 2 月下調美國境內超級市場的建議零售價格 20％ 後，Impossible Foods現將降價延伸至香港以及其他有售Impossible植物牛肉的亞洲市場，是次降價為品牌不到一年內第三次以雙位數的幅度降價。該公司上月才向美國境內供應予餐廳的食品批發商調低其產品售價平均約15%。

Impossible Foods 香港總經理藍凱慧表示，Impossible Foods自2018年在香港市場推出以來，業務不斷急劇增長。其中，其的餐廳銷售點自去年 1 月以來上升了 160％，零售網絡也在不斷擴展。集團很高興看到本地零售商將價格相應下調直接回饋消費者，也希望一直降價，最終目標是比傳統碎牛肉更便宜。

Impossible 植物牛肉 於全港約 100 間百佳超級市場有售，包括 PARKnSHOP、FUSION、TASTE、food le parc 及 GREAT FOOD HALL，亦於parknshop.com有售。百佳超級市場將為Impossible植物牛肉340克零售裝實施降價，新的建議零售價會下調至每包港幣65.9元。

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責任編輯：蘇穎琪