【C家教路@iM網欄】債息正影響資產價格 提高機動性應對波動市

環球股市仍未脫離危險期，因為長期債息率持續急升的緣故，引發了資產價格的技術調整。雖然周一（1日）見長債收益率有回落跡象，港股及美股都反彈了，但翌日環球股市仍然表現不濟，港股恒指周二（2日）單日升跌波幅約800點，收市於29000點。筆者認為短期內股市出現可是「死貓彈」，畢竟美國10年債息僅僅1個月急升接近半厘，引發多個指標性數據出現，並帶來投機性的債券拋售情況，衝高回落也是股市常出現的現象，如今短期反彈仍難以判斷形勢，唯有見步行步。

其中值得留意的是，現時美國早前的負利率資產，有部份或已在上個月因債息急升而轉正。隨著投機性的沽售債券情況增加，坦白說，筆者亦是其中一員，造成了長債的收益率失衡性急升。長債息率上升的確已成事實，無疑對高增長股票的估值有一定影響，因此筆者都有逐步尋找一些有質素的「舊經濟」股票，平衡一下基金的倉位配置。

整體而言，經濟復甦是正在發生，給予債息反彈的合理理據，金價亦都有因此出現回調，所以筆者都正改變早前對金價的看法，始終環境亦轉變了。此外，美國聯儲局去年「放水」出來的資金，如果從貨幣基金的角度看，某程度上其實已流入至股票市場七七八八的水平，換句話說，美股今年的表現很難再像去年那麼勇猛。相對地，筆者認為A股的市場仍會受惠於「排洪」的概念，雖然短綫會受資金流動性影響，但中長線看，相信仍有機會表現得比美股好，港股同時亦會有利好。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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