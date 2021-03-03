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【恒指改革】大摩：恒指改革將會提高新經濟股份比重　美團及阿里巴巴受惠最大（附潛在藍籌新貴表）

股市 19:43 2021/03/03

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【恒指改革】大摩：恒指改革將會提高新經濟股份比重　美團及阿里巴巴受惠最大（附潛在藍籌新貴表）

恒指公司將自6月起，逐步增加恒指成分股數目至明年中的80隻，最終藍籌將增至100隻。摩根士丹利認為，恒指改革將會提高新經濟股份比重，金融股比重則相應向減少。恒指改革後，將更有效反映中國宏觀經濟增長結構，因自2015年起，家庭消費已成為推動經濟增長的最大動力。至於恒指保留20至25隻成分股予香港企業，令恒指與MSCI中國指數及滬深300指數，構成分野。

恒指改革有何贏家與輸家？詳見【下一頁】

大摩指，因應恒指改革，美團 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 將是獲得最多被動資金流入的藍籌，分別錄約67億及27億元資金流入，騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 及HSBC滙豐 （00005） 則受限於8%權重上限，將錄得最多被動資金流出，分別約40億、37億及22億元。

圖看大摩估計潛在藍籌新貴

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若以被動資金佔日均成交百分比計，中國燃氣 （00384） 、周大福 （01929） 及再鼎醫藥 （09688） 則是最大受惠者，友邦 （01299） 、中電 （00002） 及滙豐的負面衝擊最大。

恒指落實改革，逐步擴大藍籌詳情【下一頁】

圖看恒指改革重點

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大摩估計，金融股權重將由41.9%，降至32.8%，而非必需消費品股權重，則由15.8%，升至22.4%，意味新經濟股比重將會提高，令恒指未來12個月預測市盈率提升1.5個百分點，由目前預測約14.6倍，升至16.1倍。

相關文章：【港股走勢】招銀國際蘇沛豐：北水流入減、債息升、股票印花稅調高三因素困擾　恒指短線陷入整固

相關文章：【恒指新貴】中金：阿里健康、龍湖及海底撈料吸引潛在被動資金逾35億元　邊隻最受惠？

 

【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

編輯：陳韻妍

 

港股 新經濟 周大福（01929） 中國燃氣（00384） 再鼎醫藥—SB（09688） 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 成交 恒生指數 新經濟股

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