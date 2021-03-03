【大行報告】旭輝逆周期策略增長穩健 國泰君安首予買入評級　目標價9元 潛在升幅2成

國泰君安發表報告，指旭輝（00884）過去以逆周期投資策略聞名，看好其未來3年盈利複合年增長達15%，首次覆蓋並予「買入」評級，目標價9元。

旭輝周三（3日）收報7.46元，跌0.5%，成交6,800萬元，距目標價潛在升幅20%。

報告指出，在過去幾年，旭輝抓住了土地機會窗口，成功快速擴張了其規模和利潤。2020年，旭輝合約銷售達2,310億元人民幣，在所有內地開發商中位列第14位。國泰君安看好旭輝未來三年穩健的15%的利潤增長，相信其將成長為下一個行業龍頭。

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根據管理層指引，未來40%及60%的土地獲取是通過多樣化拿地及公開市場拿地。2021年1月，旭輝宣布和彰泰成立合資公司，以此進入廣西市場。這是公司繼和山東銀盛泰在2018年合作後，第二個類似的合作案例。該行相信多樣化的土地渠道將支撐旭輝毛利率在未來幾年維持在25%水平。

國泰君安看好旭輝穩健的增長前景以及提升的全面優勢，因此認為公司應享有更高的估值倍數。最新目標價對應集團2021年每股資產值17.91元有50%的折讓，對應2021年核心市盈率為6.7倍。

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記者：李兆明