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【網民熱話】20年經驗過不了試用期 公司要求多多？ 網民：早走早着！

理財智慧 17:53 2021/03/03

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疫情時期轉工，難，疫情時期保住工作，難上加難！轉工後又要經過重重難關才可以成為正式員工。近日有網民於網上討論區發文，指自己20年經驗也捱不過試用期，公司過於苛刻！

樓主稱自己在疫情時期轉工，從事平面設計行業，應徵室內設計公司，但不過兩個月就被辭退，十分心酸。他說公司經常要求他做一些沒有說過的職責如「寫QR CODE programme」、「做招牌製作,要你識電工」「寫關於能源proposal,要識安裝」。更奇怪的是，他身為設計師，居然要做客戶服務。上司指新人待遇就是這樣，要求更嚴格，然而工資也比現任同事少三成。最後樓主就因為做不到公司要求被炒，十分無奈。

【濠賭股】今日起放寬進賭場免查核酸要求 濠賭股全面炒上【下一頁

不少網民都指這工作不是人做，要求十項全能，倒不如「早走早着」。另外有人認為如果工資不夠高，公司也不能要求太多。

有網民分享類似經歷，指前老闆要求多，更直言：「主要職責是：唔好怕蝕底、呢度乜都要做、職位上的工作要做、掃地、拖地、洗廁所、買外賣、採購、總之唔可以得閒、乜都要做」。網民幸運找到新工作，現在上司和前老闆差天共地，現上司曾對他說：「切勿多手、多手只會畀人感覺你黑人憎、會搞到人冇飯開、失業」。

 

【延伸閱讀】投資推廣署聘環球副主管 月薪8.5萬 自問中環金融精英嘅你 點先有資格申請呢？【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

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