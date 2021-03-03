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【HSBC滙豐】高盛微削滙豐目標價至57元　維持買入評級

股市 19:52 2021/03/03

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券商高盛同時下調滙豐及渣打的盈利預測及目標價。（資料圖片）

HSBC滙豐 （00005） 及渣打集團 （02888） 先後放榜。券商高盛因應最新業績調整預測，將滙豐的目標價下調3%至57元，而渣打目標價則削6%至58元，但就繼續維持對兩行的「買入」評級。

高盛指，滙豐及渣打的在亞洲的貸款增長強勁，而且估值吸引，遂維持其投資評級。滙豐今日收報46.25元，升2.7%，成交12.9億元。渣打收報52元，升4.1%，成交8,353萬元。

傳統經濟輪流炒　建行工行農行齊升逾半成、中金料內銀利潤增長5年高｜【下一頁】

高盛總結英資本地銀行及國際銀行的2020年度業績，歸納出3個主要結論，分別是：普遍銀行去年第4季的撥備明顯低於市場預期、季度淨息差呈回穩、以及按揭貸款的定價維持有利水平。

因應最新業績，高盛調整對各銀行股的預期。其中，高盛調低滙豐2021年至2024年每股盈利預測2%至6%，同時下調股息及股份回購計劃的預測。

渣打方面，同樣將2021年至2024年的每股盈利預測下調2%至13%，並同樣削減股息及股份回購計劃預測。

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編輯：趙穎妍

港股 本地銀行股 經濟 每股盈利 銀行 回購 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 成交 亞洲

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