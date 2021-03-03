【MPF】打工仔上月MPF少賺逾一萬元 美債息風暴致股滙雙殺

▲ 積金評級公司指，近期大市多於月初開局升市，月中又急跌，累MPF少賺一大截。

強積金（MPF）專家「積金評級公司」今天（3月3日）公布，上月MPF的投資成績，受2月中下旬美國長債急升，拖累股債雙殺，打工仔平均回報由2月中最多賺1.25萬元，全月最終只錄投資收益1450元，變相少賺1.1萬元。各種投資策略最保守的供款人受最大影響。業界忠告以多元化策略對應飄忽市。

MPF一月回報如何？【下一頁】

積金評級公司新近發表2月份的強積金表現調查，有數重點打工仔須注意，包括：（1）強積金市場在2月份的總投資收益約為64.7億元。而截至月底，總資產上升至約1.17萬億元，為月底的歷史新高。

（2）美國債券收益率上升，復添市場對通貨膨脹的擔憂，導致債市及股市遭到急劇拋售，令強積金基金2月份的平均投資回報表現，從截至2月19日的月內高位4.1%，下跌至截至月底的0.47%。

（3）總觀上月平均回報0.47%，相當於成員的帳戶平均增加約1,450元的投資收益，較截至2月19日最多賺12,500元，投資收益減少了88%。

（4）盡管在最後一周股債慘遭到拋售，但成員的人均帳戶結餘仍連續第5個月錄得增長，目前預計約為262,177元，創月底的強積金平均帳戶結餘的歷史記錄。

上月債券基金表現較差

（5）論及各類基金，2月份表現最差的資產類別是積金評級債券基金指數，錄得1.6%的虧損，是自2013年6月以來表現最差的單月回報表現。至於所有以債券投資為主的積金評級指數，均錄得單月虧損，包括預設投資策略旗下65歲後基金，負回報1.21%。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）在發佈積金評級2月份的強積金表現調查時強調，在波動的投資環境下，強積金成員必須保持警惕，並警告說：「從正面來看，雖然450萬名強積金成員每人的平均帳戶結餘，估計現已達到創紀錄的262,177元，並且是連續第5個月錄得增長，但2月份平均投資收益從月內高位的12,500元下跌至1,450港元，其下跌的幅度和速度，充分顯示目前市場對負面消息的敏感程度。」

專家指，MPF成員若太保守，或錯失升市機會【下一頁】

叢川普對市場可能出現的長期調整及其對強積金成員帳戶的影響表示擔憂，並說：「年初至今的兩個月都看到相同的波動模式：市場每月都有強勢的開頭，然後在最後一周遭急劇拋售。面對美國債券收益率上升、通貨膨脹，以及股票估值的憂慮，強積金成員需要為市場可能出現的調整做好準備。這種情況何時發生尚待猜測，但在這種環境下，多元化的投資策略和專注於長線投資是必需的。特別對於最保守的強積金成員來說，自經歷了2013年6月以來投資表現最差的月份後，隨着強積金帳戶結餘達到了創紀錄的水平，他們的損失亦將會比以往更大。」

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪