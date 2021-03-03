【網民熱話】買樓揀中產區 選擇多惹激辯　結果呢區被最多網民捧為必住

經濟漸好，不少人趕尾班車買樓，八客搶一單位更不是奇事。但買哪裏的樓就一直都是大問題，想買便宜的樓又想住高級地區。近日有網民於網上討論區發文，分享一般大眾覺得是中產階級會住的地方，討論哪區性價比高。

樓主提出了十個中產區域，如前五名的將軍澳南，太古，奧運，荃灣西和康城等。但是隨即被人反對，指將軍澳南雖是中產，但不會是第一。網民認為將軍澳南「繁忙時間塞到痴線」，雖然生活配套齊全，但是太多連鎖店舖，太公式化了，沒有人情味。

身為第二名的太古治安較好，居民質素高。但是交通稍有不便，如住近海的樓就要花時間走去地鐵站；區內樓齡一般較高。

奧運生活配套一應俱全，交通也方便，坐兩個站就能過海，徒步也能到旺角；但是大角咀附近都是工業大廈，夜晚較寧靜，無地方可逛。

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荃灣西最近多開了幾個新商場，更多了個紗廠變成打卡點，生活配套一應俱全，交通方便。康城雖然被指是以前排行第一，但是現在就鮮有提及。

網民另有提及九龍，價格比奧運高一級，地鐵站上蓋更是交通樞紐，猶如住在大阪梅田站或者倫敦King’s Cross/St. Pancras車站的附近。但是近高鐵站也有不好，像是「有大量湖南湖北的商務客自由行興奮買錶同趕高鐵返深圳北同廣州南，又有大堆ICC返工放工的Bankers白領高速行過搭車轉車，大堆名店Sales行行企企」，西隧口車量極多，經常堵車，烏煙瘴氣。

黃埔雖然在樓主的排名裏只佔第七，但很多網民力捧是中產必住地點。黃埔自成一國，既有大商場，也有地舖包括地區小店，較有特色。近海還可以欣賞維港璀璨景色，十分舒心。

中產不能不提跑馬地，傳統中產地區，居民質素高。惟一不好的是交通不方便，出入都需要轉車，但是馬場附近經常堵車，一到跑馬日更被稱為噩夢。

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責任編輯：張瑋婷



