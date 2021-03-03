【大行報告】友邦最壞時間已過去 野村上調目標價16%

野村發表報告指，友邦保險（01299）最壞的時間已經過去，並預期在疫情逐步穩定及通關憧憬下，今年新業務價值(NBV)有望復甦，預測今明兩年增長可達25%和30%，當中香港業務預測分別上調1%及2%，年化新保費預測調升5%及6%；中國業務方面，將2022年NBV預測上調1%，維持對2021年預測不變。該行將其目標價由80.68元上調至94.17元，維持「中性」評級。

惟野村將友邦2020財年NBV預測下調4%，指疫情影響持續到去年下半年，情況較預期差，可能會限制高利潤產品的銷售，令香港業務NBV利潤率下降4個百分點，拖累整體NBV利潤率下降2個百分點至56.7%。

該行指，美國10年期政府債券收益率近期回升，故此上調友邦長遠投資回報預測50個基點，並提高其終端業務增長預測至4%。

券商予友邦目標價：

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記者﹕郭秀慧