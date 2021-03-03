滙豐投資管理加快拓展亞洲業務　聚焦另類投資、ESG等領域

滙豐投資管理表示，將加快亞洲地區的投資部署，以把握區內快速增長的財富、人口日益老化以及對投資多元化需求蓬勃發展，所帶來的重要財富機遇。

滙豐投資管理亞太區行政總裁巴培卓（Pedro Bastos）表示，中國內地財富創造迅速，加上滙豐於大中華地區的優勢地位，將有助更好地滿足境內客戶以及期望參與中國金融和資本市場開放的國際投資者的需求。

滙豐投資管理表示，將聚焦多個領域，包括另類投資、主題性固定收益、ESG和主動型股票高確信度產品，繼續在香港、新加坡和中國內地等核心市場布局投資，並擴大新興亞洲地區，特別是印度和東南亞地區的產品和分銷能力。

截至去年，滙豐投資管理的亞洲資產管理規模按年增長10%至增加至1840億美元，約佔環球資產管理規模的三分之一。亞洲資產管理規模的增長受90億美元的強勁亞洲淨新資金和正面基金表現所帶動。

滙豐投資管理為香港私人銀行客戶管理的全權委託資產規模達到130億美元，為2015年的4倍。去年，滙豐投資管理在亞洲推出20多隻基金，同時繼續擴大對基建債券和私募股權的另類投資規模，迎合機構財富資產所有者的日益需求。

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記者：謝卓榮

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