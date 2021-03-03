巴西變種病毒可令6成人再染疫 研究指能避過抗體

新冠肺炎變種病毒肆虐，首次於巴西發現的變種病毒也相繼傳播至多國。巴西與英國科學家針對巴西變種病毒進行研究，發現巴西變種病毒能避過人體抗體，更可能導致高達6成康復者再次感染新冠肺炎。

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科學家早前從巴西馬瑙斯（Manaus）首次發現巴西變種病毒P.1。專家相信這款變種病毒更具傳染性，或為普通新冠病毒傳染力的1.4倍至2.2倍。

巴西聖保羅大學、倫敦帝國學院及牛津大學的科學家，針對巴西變種病毒P.1進行研究。倫敦帝國學院首席研究員法里亞（Nuno Faria）指出，變種病毒P.1能夠避過康復新冠患者的抗體，導致馬瑙斯25%至61%的康復者可能再次感染新冠肺炎。

據悉，巴西當地自去年12月錄得首宗變種病毒P.1的確診個案後，短短8周内有87%的確診個案為感染變種病毒P.1，更導致當地疫情出現第二次高峰。

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目前共有25個國家出現變種病毒P.1的確診個案，包括美國、加拿大、法國、德國及西班牙等國家。

英國《衛報》指變種病毒P.1已出現了17種突變，其中多種與南非變種病毒B1351刺突蛋白中的突變相似。據悉，上述變種病毒都存在E484K突變，可令變種病毒逃過免疫系統並削弱疫苗效用。

責任編輯：鄭錦玲