英國財政預算案快出爐 10項重點措施要留意

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）將於當地時間周三下午公布新一份財政預算案，預料會向市民「派糖」及削減稅項刺激經濟。多家外媒亦先後報道多項主要措施，重點包括延長保就業計劃、援助中小企及重推九成半按揭等。

英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟 【下一頁】

延長保就業補貼計劃（furlough scheme）計劃至9月底

保就業計劃會為因疫情而無法工作的僱員支付8成工資，每名員工每月最多資助2,500元英鎊（約2.7萬港元），以保住數百萬個職位。此外，預算案宣布向自僱人士提供現金補助，包括去年受疫情影響失業後變自僱者，估計逾60萬人受惠。

設立基金協助社區「接管」瀕臨倒閉酒吧或俱樂部

新冠肺炎疫情重創酒吧等公眾場所。財政預算案計劃動用1.5億英鎊設立基金，向社區團體提供最多25萬元英鎊（約270萬港元）配套資金，協助購買當地陷入財困的酒吧，避免酒店倒閉之餘，改為以社區企業形式共同營運場所。在特殊情況下，社區團體可申請最多100萬元英鎊（約1,080萬港元），用於購買當地的體育俱樂部。

推出援助中小企「help to grow」計劃

擬動用5.2億英鎊（約54億港元）開支，助中小企老闆「重返校園，為多達13萬間中小企（SMEs）提供MBA形式的管理培訓。 計劃將會為每位合資格中小企老闆提供50小時的一對一培訓，由專業商業人士教授管理知識。合資格的中小企購買提高生產力的軟件時獲得最高50%折扣，優惠上限5,000元英鎊。

現金補助英國各項運動，資助與愛爾蘭聯合申辦2030年世界杯

擬斥資3億英鎊協助恢復英國體育運動復甦。辛偉誠曾透露自己熱愛板球，表示這項運動將會獲得現金補助，其餘運動，包括網球及賽馬等同樣受益。他亦承諾提供2,500萬英鎊資金，於英國各地增建約700個新球場，並有意與愛爾蘭聯合申辦2030年世界杯足球賽，為啟動該計劃提供預算。

英財相擬派54億 助中小企老闆重返校園 【下一頁】

斥4億英鎊補貼藝術行業

料向文化補貼基金額外注資3億英鎊，英格蘭的博物館和文化機構也將獲得9,000萬元英鎊的資助，最快於5月17日重新開放。

向企業提供補助金助重新營業

擬動用50億英鎊幫助陷入困境的英格蘭主要商業街的商店及酒店於解封後重新開放，每間合資格企業可獲得最高1.8萬元英鎊的一筆過資助。另英格蘭將有近70萬間合資格商店亦可獲得「啟動補助金」（restart grants），將於4月開始透過地方政府直接分發補助金，以取代現時類似措施。

增加新冠疫苗計劃撥款

​​​​​​​向新冠疫苗接種計劃增撥16.5億英鎊，以協助實現在7月底前為所有成年人接種首劑疫苗的目標。

重推九成半按揭計劃協助當地買家上車

​​​​​​​預算案打算重推9成半接揭計劃，樓價低於600萬英鎊（約648萬港元），買家只需持有樓價5%的首期，將可享高達九成半的定息按揭貸款。新計劃下，不再局限於首次置業人士或新落成的樓盤。

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簡化高技術工人簽證流程

​​​​​​​擬推出快捷通道簽證計劃，以協助初創及發展中的科技企業從海外尋覓合適人才。

額外向年青人培訓資金增撥1.26億英鎊

向培訓年青人計劃額外投入1.26億英鎊資金，政府向企業支付每名學員的薪金由2,000元英鎊增加至3,000元英鎊。

責任編輯：郭麗明