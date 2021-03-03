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【疫市營商】疫情為女性企業家帶來機遇？　3項要素糾正既定性別偏見

商業 18:29 2021/03/03

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新型冠狀病毒疫情對全球各行業帶來影響，當中更有女性創業家影響受到嚴重打擊。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情對全球各行業帶來影響。Mastercard女性創業家指數，分析推動和窒礙全球女性企業家進步的因素，比較疫情爆發前後職業女性的全球排名。當中，有87%受訪女性企業家表示受到嚴重打擊。

香港按年上升1.2分
調查顯示，香港的得分為65.8分，屬健康水平，較2019年上升1.2分。其更在亞太地區排名第5位，並在全球58個經濟體中，排名第15位。至於全球排名中位列榜首的國家或地區，為首次成為第1名的以色列，得分74.7。

然而，全球總體排名較高的經濟體，包括香港（第15位）在內。在個別類別，如「女性發展成效（Women's Advancement Outcomes）」的表現欠佳，皆因創業活動中的性別不平等、對企業家精神的文化關注度較低等因素。惟「支援創業條件（Entrepreneurial Supporting Conditions）」方面，由於營商環境和企業管治較佳，香港與瑞士、美國、以色列和瑞典一起，位列前5位。

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建議：3招支援職業女性
Mastercard亞太區企業合作夥伴關係執行副總裁Julienne Loh表示，調查結果顯示各經濟體的性別不平等現象在疫情前已存在，疫情僅加劇這個問題的嚴重性，令女性的生活和生計受到打擊較男性高。為支援女性在職場上，建議僱主在3件事上作出配合：1）提供系統性的支援和計劃，確保女性在新常態下生活和發揮所長；2）提供她們技能在數碼化的世界中前行；3）建設一個公平而可及的金融服務系統，支持女性工作和創業。

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疫情提供機會　糾正既定性別偏見
不過，事情不一定一面倒。基於3個觀點，調查對女性企業家的前景表示樂觀。相信疫情可能對職業女性而言是提供了機會，糾正外界對於男女之間的既定性別偏見。

1）女性被賦予更大的領導權力，因而她們在創業時，可以衝破文化障礙和克服對失敗的恐懼，以及突顯女性在非常時期的領導能力。按數據反映，有47.8%女性企業家表示，具影響力的女性領袖，激勵她們為社會作出貢獻。

2）職業女性展現了適應能力，皆因前線女性企業家對於適應新工作環境有信心。按數據反映，有42%的女性企業家，轉型採用數碼化商業模式，亦有34%的受訪者更成功把握到新商機。

3）「新常態」為消除現有障礙提供機會，更大程度地推動兩性加入職場及女性在職場上受到平等對待。

責任編輯：馬意文

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