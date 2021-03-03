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【外賣優惠】四洲聯乘日本JA全農　推21款大師級「和便當」　低至49元（多圖）

商業 17:30 2021/03/03

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四洲集團與提供日本食品的全農國際合作，特別為上班一族提供「和便當」系列。

疫情期間，不少人打工仔亦會選擇買外賣，減少與他人接觸。四洲集團與提供日本食品的全農國際合作，特別為上班一族提供「和便當」系列。品牌精選日本食材，設計多款期間限定便當，在金鐘及九龍灣有售。 

【消費優惠】PopWalk天晉匯辦萌「寵」手作市集　消費指定金額送福袋

「和便當」特別採用由JAGroup旗下組織成員的農家精選、種植及生產的日本米， 米粒晶瑩通透，味道甘香鬆軟。團隊又引入全日本製大型半自動煮米飯系統，採用高溫明火煮製。日本蛋亦紫外線殺菌及異常卵檢查及篩選，再以人手檢查確保品質。

菜式天天轉換　4日起有名廚限定款

「和便當」合共有21款菜式以供天天轉換，價錢由49元起，包括日本風味十足的幕之内便當、咖喱炸豬排便當、照燒牛肉便當等，另外亦有台式肉燥雞脾丼、泰式青咖哩雞丼、梅菜扣肉丼等。素食亦有不少選擇，如素肉魚香茄子丼、素漢堡丼等。

品牌系列又邀請曾於國際烹飪比賽屢獲殊的Chef Eddy，設計多款期間限定的美味便當，當中包括12小時紅酒慢煮牛肋骨條飯、惹味四川麻辣香菇肉醬飯、香辣鮮茄黑椒大蝦汁飯及炭燒蜜汁雞扒飯，於3月4日至4月15日限定推出。

    點擊圖片放大
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「和便當」於foodpanda作訂購外，更於九龍灣Season Plus設訂購點，供Whatsapp下單，提供多款和便當以供選購，更可加配一系列特色日本飲品。新開張期內，於foodpanda金鐘分店落單更可享外送7折優惠。

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責任編輯：葉泳珊

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