【市道復甦】網約車公司Lyft　２月底載客量創疫後新高

▲ CNBC報道，Lyft在2月最後一周的載客人次，是疫情爆發以來的單周新高。

隨著全球疫情逐漸受控，網約車公司Lyft 2月底載客量大幅改善。因應載客數據表現好轉，該企調低本季虧損預測。

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CNBC報道，Lyft在2月最後一周的載客人次，是疫情爆發以來的單周新高。故集團調整首季度核心虧損（EBITDA）由之前預測的1.45億美元至1.5億美元，下調至1.35億美元。該公司也預計復甦將持續到3月份，在3月下半月的乘車量將比去年同期錄正增長。

至於其競爭對手，Uber首席執行官Dara Khosrowshahi日前表示，預計出行業務在美國和歐洲出現復甦迹象，但強調距離完全復甦仍言之尚早。

事實上，在疫情期間共享車載客量暴跌，行內龍頭Uber和Lyft去年也積極削減成本，但他們的策略卻有所不同。Uber暫停了無利可圖的業務，並加大力度發展食品配送業務，以彌補共享車業務的損失。Lyft則試圖在共享車業務中拓展更多可能性，如在去年下半年研推一項面向企業的交付服務。

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責任編輯：蘇穎琪