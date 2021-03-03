【新股IPO】吉利參投汽車芯片商「億咖通」擬香港上市　集資約46億港元

▲ 吉利參投汽車芯片「億咖通」擬香港上市 集資約46億港元

吉利汽車 （00175） 母企參投的汽車芯片商億咖通（ECARX）擬在香港上市，外電IFR引述消息指，億咖通擬今年下半年在香港新股集資6億美元（約46.5億港元）。消息指，億咖通已委任大摩和瑞銀處理上市事宜。

億咖通於2016年成立，由吉利控股戰略投資，獨立營運汽車智能化科技公司，去年10月從百度、新加坡國營投資公司GIC等集資13億元人民幣，上周五再完成2億美元（約13億元人民幣）融資，估值逾20億美元。

據億咖通網站，公司集中在汽車芯片、智能座艙、智能駕駛、精密地圖、大數據及車聯網雲平台等核心技術產品，持續建立智能網聯開放平台。

億咖通科技為吉利汽車訂製「吉客智能生態系統（GKUI）」，擁有超過220萬4G網上用戶，年增加100萬以上的用戶量。

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編輯：麥德銘