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【摩笛吹奏】大摩睇好呢隻汽車零件股 調升目標價33％　潛在升幅18％

股樓投資 16:26 2021/03/03

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大摩發表報告，看好敏實集團（00425）今明兩年盈利增長，重申其「增持」評級，目標價由33元上調33%至44元。

敏實集團周三（3日）暫報37.45元，升3.7%，成交額1億元，距目標價潛在升幅18%。

【恒指改革】恒指改革增加成份股　摩通預計未來5季每季有6隻染藍股 【見下頁

報告指出，集團的汽車裝飾業務，預期在行業加速整合下，市場佔有率每年可增加1%至1.5%，加上疫情後市場復甦，未來3年收入複合年增長率可達17%，同時集團創新產品料可在明年開始提供收入，貢獻約8%至10%，因此上調集團2021及2022年盈利預測7%至19%。

大摩認為，芯片短缺和材料成本增加仍然是汽車行業的主要障礙，雖然沒有任何公司能完全幸免，但相信敏實在客戶、模型、市場上的卓越多元化以及強大的工業、價值工程能力，可確保較其他同業具有更強的韌性及議價能力來面對這些問題。

【延伸閱讀】2021年 值得留意的10大收息股 【見下頁

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記者：李兆明

 

 

 

 

 

目標價 潛在升幅 疫情 汽車 敏實集團（00425）
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