【轉數快】轉數快上月再增30萬新帳戶 電子利是帶旺上客數

▲ 不少銀行於新春後谷轉數快新客開戶，如綁定出糧戶有賞。

銀行快速支付系統轉數快（FPS）公布最新數據，截至今年2月底止，累計共有逾747萬個帳戶登記，按月驟增逾30萬個戶口新登記，錄得4%升幅。專家認為，疫情雖緩和，但各界的數碼轉型未有停步，遂料轉數快的新戶登記仍穩步趨升。

3因素力撐 今年上客量料仍能穩步上升

誠然，去年本港飽受疫情重創，轉數快卻現高速增長，累計共有687.8萬個帳戶，一年已新增290萬帳戶，或升17%，累計涉及1.7億宗實時交易，涉資約2.1萬億元。甫踏入2021年，首兩個月份再急增59.9萬個帳戶，當中24.3萬個是以身份證綁定銀行帳戶。

不過，專家以3大主因，料今年的上客量或稍為放緩，但相信仍穩步上升，包括：（1）線上支付漸趨普及化：老中青族在這一年多期間，已適應疫下利用電子錢包處理交易，尤其是踏入牛年，金管局鼓勵市民以轉數快派利是，不少老友記響應鄭裕玲（DoDo姐）的宣傳呼籲，「電子派利是，過數話咁易」。大小銀行亦猛谷遙距利是，如花旗向合資格客戶厚賞8888元，以及中銀香港（02388）的Phone利是，有機會勁抽賺大利是。新春過後，大行另有「e服務」突圍招，如恒生（00011）新近推出名為「轉數快上快，收款新型態」的抽獎，幸運星有機獲現金獎。

（2）加速數碼化：新一年度的財政預算案，撥10億元推動本港數碼轉型，明年政府大部份帳單及牌照，可利用轉數快等電子支付繳費服務。

明年大部分政府帳單及牌照繳費，均可使用「轉數快」【下一頁】

（3）新增功能受捧：去年底金管局作相關的系統提升更新後，支援消費者以身份證號碼綁定銀行戶口，為政府發款、以至銀行出糧等鋪路。自去年12月6日推上述升級版後，短短不足3個月已逾24萬個帳戶登記；單以今年首兩個月，錄得近13萬個新客上會，凸顯網上過數愈來愈受歡迎。

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記者:：曾桂芬

責任編輯：梁智豪