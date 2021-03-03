【方圓公關人生@iM網欄】內部監控　上市公司企業管治中的重要課題

聯交所上市規則執行部在去年12月首次刊發《上市規則執行簡報》，取代以往的 《上市規則執行通訊》，有關資訊豐富，內容除了有聯交所規則執行的最新動態及未來趨勢之外，還有上市規則執行／違規事宜個案，對於從事上市公司合規及企業管治事宜人士而言非常值得閱讀。



在許多涉嫌違反《上市規則》的個案中，多與內部監控（Internal Control）不足有關，當中包括：權力過份集中個別人士，董事會在不知情下挪用公司資金或簽署交易合約、董事權責不清、沒有適當保存可靠的財務及會計記錄、進行收購活動但沒有恰當的盡職審查（due diligence）、公司回購股份／董事買賣股份的交易限制等；強大如匯豐亦多次遭證監會讉責，指控其內部監管不足。一家上市公司內部監控缺失，可導致財務損失，危害股東利益、更嚴重者違反上市規則，被監管機構讉責、罰款、承擔法律責任，而公司聲譽及形象亦有可能萬劫不復。



一家上市公司是否重視內部監管，從其年報內的「企業管治報告」（Corporate Governance Report）未必能完全透徹了解，但如果有成立內部稽核部門，負責獨立審核公司風險管理及內部監控系統之有效性，識別內部控制及業務運作中的缺陷並提出合適的改善意見，及時向董事會匯報，已經是對內部監管行為非常有誠意的表現了。



《上市規則》規定香港上市公司需設有監管架構：

董事會負責監督公司管理層運作，並確保公司所有重大決定均由董事會作最後審批。

管理層負責日常營運，向董事會匯報業務狀況，保持緊密溝通。

上市公司秘書向董事會提供有關符合上市規則、公司條例及企業管治意見。

董事會設有審計委員會，由獨立於公司的專業人士（會計師、律師、行業專家等）組成，負責監督公司的會計、財務報告以及公司會計報表的審計。

獨立於管理層的內部審核部門定期審核公司的主要運作，並向審計委員會直接匯報。在香港，稍具規模的上市公司均設有內部審核部門。很多中小型上市公司未必有資源設立內部審核部門，可考慮外判給專業及有經驗的內部監控專家，確保審計委員會可獲取專業及獨立意見，避免角色衝突。

公司設有舉報機制，供公司持份者向審計委員會主席直接舉報涉嫌違規的情況，再由審計委員會主席委派的人員（如內部審核部門）作獨立調查。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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