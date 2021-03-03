【騰訊700】騰訊持股Epic Games 收購 著名遊戲Fall Guys開發商

騰訊(00700)擁有約4成股權的美國遊戲有份投資的美國遊戲開發商Epic Games宣布，收購大熱遊戲《糖豆人：終極淘汰賽》《Fall Guys：Ultimate Knockout》的開發商Tonic Games Group，惟未有披露交易條款。Epic Games表示，這一交易將有助為公司引進人才。騰訊今日受消息推動造好，全日上升3.6%收報723元。

【大行報告】瑞銀預期呢隻中資電訊股估值將重估 料潛在升幅近一倍 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Tonic Games旗下遊戲工作室Mediatonic 位於英國倫敦，目前擁有300名員工。去年初Fall Guys推出後一日，即吸引150萬名玩家參與。除了Tonic Games，Epic Games也收購了另一熱門遊戲Rocket League開發商Psyonix，及視訊聊天服務供應商Houseparty。Epic Games本身也是全球大熱遊戲《Fortnite》的開發商。

騰訊正部署拓展全球遊戲版圖，包括傳出籌集逾80億美元銀團貸款，收購遊戲同業。高盛近日亦發表研究報告指，全球遊戲業經歷了強勁的2020年後，

對騰訊未來3年的前景更加樂觀，因為其對新遊戲公司的投資步伐加快、廣告實現水平提高，以及明顯的投資組合策略變化。該行將其目標價由705元上調32％至929元，維持「買入」評級。

【中國神泥】天山近千億蛇吞象收購母企資產 A股史上第二大併購 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機