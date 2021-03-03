  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊持股Epic Games 收購 著名遊戲Fall Guys開發商

股樓投資 16:49 2021/03/03

分享：

騰訊(00700)擁有約4成股權的美國遊戲有份投資的美國遊戲開發商Epic Games宣布，收購大熱遊戲《糖豆人：終極淘汰賽》《Fall Guys：Ultimate Knockout》的開發商Tonic Games Group，惟未有披露交易條款。Epic Games表示，這一交易將有助為公司引進人才。騰訊今日受消息推動造好，全日上升3.6%收報723元。

【大行報告】瑞銀預期呢隻中資電訊股估值將重估　料潛在升幅近一倍  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Tonic Games旗下遊戲工作室Mediatonic 位於英國倫敦，目前擁有300名員工。去年初Fall Guys推出後一日，即吸引150萬名玩家參與。除了Tonic Games，Epic Games也收購了另一熱門遊戲Rocket League開發商Psyonix，及視訊聊天服務供應商Houseparty。Epic Games本身也是全球大熱遊戲《Fortnite》的開發商。

騰訊正部署拓展全球遊戲版圖，包括傳出籌集逾80億美元銀團貸款，收購遊戲同業。高盛近日亦發表研究報告指，全球遊戲業經歷了強勁的2020年後，
對騰訊未來3年的前景更加樂觀，因為其對新遊戲公司的投資步伐加快、廣告實現水平提高，以及明顯的投資組合策略變化。該行將其目標價由705元上調32％至929元，維持「買入」評級。

【中國神泥】天山近千億蛇吞象收購母企資產 A股史上第二大併購   詳情請看【下一頁

 【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

遊戲相關股 騰訊控股（00700） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住