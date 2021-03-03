【美股分析】花旗指美債息仍會上升 美股再臨調整潮?

美國國債孳息率上揚至疫情後新高，觸發美股拋售潮，但隨著十年期債息孳息率高位回落，股市跌勢暫且緩和，但有分析師認為，隨著經濟改善，未來仍會出現因債息上揚而引發的債券拋售潮，影響股市走勢

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美國十年期國債孳息率上周一度觸及1.6厘 ，逼近一年前高點，即使聯儲局一再放鴿，但市場仍預期經濟反彈將令通脹升溫，使近期股市蒙受壓力。花旗美國利率策略主管 Jabaz Mathai便指，近期債市拋售潮即將完結，因平衡通脹率（Breakeven inflation rate）與利率掉期息差收窄，反映美債息已經達短期高峰。

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但這非代表債息不會續升，Mathai認為債息只是短期回調，美債熊市仍未結束，Mathai指，如利率掉期息差持續下收窄，即反映對沖利率的高峰已過，顯示利率將逐漸趨穩。

Simplify Asset Management創辦人之一Harley Bassman便料美國長債孳息率將緩慢上升，10年國債孳息率也會在未來三到四年內上升至4厘，惟短期將在1.5厘至2厘間盤波動，形勢如2019年下半年一般。現時美國國債孳息率為1.404厘。

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