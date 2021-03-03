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【搶攻中階機市場】傳三星S21系列加推特別版　料較平價售5千元起

科技 15:42 2021/03/03

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科技網站《LetsGoDigital》按照三星Galaxy S21 FE傳聞外觀所製作的概念圖片顯示，該手機將採用與前代S20 FE相似的外型設計，採用塑膠背蓋，以及提供更多元配色。

三星（Samsung）日前推出年度旗艦機Galaxy S21系列共3款手機Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra，將重點放到功能優化。據外國科技網站《wccftech》最近爆料，三星計劃加推較平價的特別版機款「Galaxy S21 FE」，售價預計為650美元（約5042港元）起。該機款將與去年底推出的中階機S20 FE同樣主打中階機市場。

另據科技網站《LetsGoDigital》按照三星Galaxy S21 FE傳聞外觀所製作的概念圖片，該手機將採用與前代S20 FE相似的外型設計，採用塑膠背蓋。同時可能採用更多元配色，包括灰色、紫色、藍色及淺綠色等。

【5G手機】Galaxy A52、A72 5G首度現身　機身設計與S21旗艦手機相似

【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列明開賣　售5,989港元起（有片+多圖）

三星Galaxy S21 FE屏幕尺寸則預計為6.5吋，擁有FHD+級別解像度，並同樣支援120Hz 更新率及屏幕指紋感測。以及同樣配備凸起的三主鏡頭相機模組，包括：1,200萬像素廣角、1,200萬像素超廣角、800萬像素遠距鏡。

不過在處理器方面，該機款不會使用高通（Qualcomm）的新旗艦5G手機芯片，而是另一5G手機芯片Snapdragon 870。記憶體規格則採用6GB+128GB，以及8GB+256GB。

【5G手機】三星Galaxy S21 Ultra採低功耗顯示屏幕　可減低16%耗電量

責任編輯：張寶燕

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