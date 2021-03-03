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全球智能手機市場回暖首季出貨量料增近50%　蘋果料成大贏家

股市 15:29 2021/03/03

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智能手機市場回暖，調查機構Digitimes Research報告指出，預計今年首季全球智能手機出貨量同比增近50%，料達3.4億部，並料蘋果iPhone成為大贏家。Digitimes Research估計，今年首季蘋果的iPhone出貨量預計將超過6000萬台部，而上一季度iPhone出貨量高達9000萬部。蘋果可能成為截至3月底止半年的最大贏家，總出貨量超過1.5億部，比去年同期增長38%。

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最強蘋果分析師郭明錤作三大預測　今年上半年無新iPhone SE、明年螢幕瀏海設計消失【下一頁】

該行料，三星電子將排名第二，並在6個月內出貨量略有下降，2020年第四季度和2021年第一季度分別約為6000萬至6500萬部。小米將排在第三位，半年內的總出貨量為9000萬台，比去年同期增長80%以上。

受累美國制裁，該行預料，在今年首季，華為的出貨量不到2000萬部智能手機，排名第6。

全球手機市場洗牌　蘋果去年第四季智能手機出貨量超三星【下一頁】

5G手機出貨量料增逾1倍

5G手機方面，Digitimes Research估計，到2021年，全球5G手機出貨量將超過6億部，較2020年的2.8億部，增加逾1倍。而華為、蘋果及三星是去年排名前三的5G手機供應商，佔全球5G手機出貨量的70%以上。

Digitimes Research還將今年全球智能手機出貨量的年增長率上調至10%至13%，總量超過14億部。

相關文章：【小米股價】印度智能手機市場去年萎縮2%　小米跑輸大市銷售跌6%

【華為風暴】據報華為今年手機零件訂單暴跌6成　料美國制裁影響持續

編輯：吳敏芳

 

5G 制裁 Samsung iPhone 小米 華為 智能手機

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