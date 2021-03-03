【美股焦點】Cathie Wood跌市續撈底 Zoom成契媽最新目標

美國科技股周二（2日）大跌，視頻會議軟件商Zoom在公布業績後，股價大跌9%至372.79美元，但有女股神之稱的ARK Invest投資總監Cathie Wood，旗下投資旗艦ARKK卻同日買入255621股Zoom，市值超過9500萬美元。

【美股焦點】Zoom去年收入按年大增3.2倍超預期 獲大行上調目標價至541美元

Zoom於周一盤後公布業績，總收入為8.825億美元，同比增長369%，高於市場預期的8.118億美元，公司純利則為2.6億美元，同比增長超過16倍; Zoom截至第四季完結時，擁有46.7萬名僱員數名超過10人的公司客戶，同比增長470%。

ARKK 3月2日增持股份一覽

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亮麗的財報一度令Zoom股價於開市時升近7%，但隨後股價便一直下瀉，最終以全日最低位收市，惟盤後股價略見支持，現升1.67%，報379美元。事實上，Arkk自去年11月起，便在Zoom股價不斷下沉時大幅增持該股，更在1月大手掃入逾33萬股，今次是ARKK第二次大手掃入Zoom，令倉位佔基金比重達2.55%，為ARKK的第12大持倉。

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