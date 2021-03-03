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【異動股】中集安瑞科夥挪威Hexagon Purus進軍氫儲運業務　合營公司首期投入6.5億元

當炒股 18:27 2021/03/03

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【異動股】中集安瑞科進軍氫儲運業務　股價彈逾兩成

中集安瑞科 （03899） 宣佈，附屬與挪威Hexagon Purus簽署合營協議，成立氫能合營公司中集合斯康，為中國及東南亞快速增長的高壓氫氣儲運的市場需求，提供高效的儲運解決方案。受消息刺激，中集安瑞科今日急升逾兩成。

中集安瑞科副總經理兼氫能業務負責人楊葆英表示，合營公司將分設兩家機構，分別為高壓儲氫瓶及供氫系統，中集安瑞科持有49%及51%的股權。合營公司將通過升級現有的生產設施來打造三型儲氫瓶的產能，產品將同於輕型轎車、客車、重卡等，預計將於2021年產生收入貢獻，而四型儲氫瓶的生產設施建設預計最早於第二季度開始。

中集安瑞科執行董事兼總經理楊曉虎表示，雙方於首期共同投入中集合斯康約6.5億元人民幣。合營公司計劃設立年產能約為10萬個儲氫瓶的生產線，實際產量將逐步提升以達到最高產能。

楊曉虎透露，Hexagon Purus在過去今年已經與歐美多個知名汽車品牌建立合作，包括豐田、奔馳等，相信未來在進入車用領域有一定優勢。

酷派去年收購氫燃料電池公司，詳見【下一頁】

楊曉虎表示，目前中國已有超過37項國家和省市地方氫能政策集中發佈，中國有望在未來成為全球最大的燃料電池汽車市場，而車載儲氫系統的發展趨勢為輕量化、低成本及低重容比，因此三型瓶向四型瓶轉變是符合未來發展趨勢的。

相關文章：【中興造車】中興亦傳「造車」　擬設立汽車電子產品線

相關文章：【電動車】百度吉利合資電動車企「集度汽車」成立　百度持55%、吉利母企持45%

 

編輯：陳韻妍

 

港股 中國 異動股 中集安瑞科（03899）

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