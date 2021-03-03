  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股】傳統經濟輪流炒　建行工行農行齊升逾半成、中金料內銀利潤增長5年高

股市 15:17 2021/03/03

分享：

美國長期債息趨升下，傳統經濟股輪流成為近期資金追逐對象，多家內銀股今日股價造好。4大國有銀行股中，農行 （01288） 升6.5%，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾半成，中行 （03988） 升不足4%，中金料內銀股今年利潤增長或創五年最高。

其他內銀股方面，郵儲行 （01658） 升幅不斷擴大，最新升6.4%；交行 （03328） 升2.7%。

中金報告指，中銀保監昨日記者會中，提及貸款利率預期回升、各項金融風險有序化解，該行預期差企穩、信用成本自高位回落，內銀業今年盈利增長速度可創5年高，而有序出清問題資產，也有利行業估值修復。

中銀保監會主席郭樹清昨表示，隨著今年市場利率回升，預計貸款利率也會有所回升，但他也指2020年內地銀行業處置不良貸款超過3萬億元人民幣，按年增7,000億至8,000億元人民幣，而今年可能需要處置的不良貸款規模還會增長，趨勢甚至會延續到明年。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

相關文章：

【美國制裁】郭樹清：在港中外金融機構不執行美國制裁　願繼續開放外資進入金融業

【內銀股】郵儲行再破頂高見6.15元　瑞銀籲買兼調升目標價9成至6.7元

 

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

編輯：麥德銘

港股 郵儲銀行（01658） 中國銀行（03988） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 國有內銀股 銀行 郭樹清 中國銀行保險監督管理委員會

上一篇文章

【異動股】中集安瑞科進軍氫儲運業務　股價彈逾兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億