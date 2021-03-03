【內銀股】中金料內銀利潤增長5年高　建行工行農行齊升逾半成

美國長期債息趨升下，傳統經濟股輪流成為近期資金追逐對象，多家內銀股今日股價造好。4大國有銀行股中，農行 （01288） 升6.8%，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾半成，中行 （03988） 升4%，中金料內銀股今年利潤增長或創五年最高。

其他內銀股方面，郵儲行 （01658） 升幅不斷擴大，收升6.7%；交行 （03328） 升3%。

中金報告指，中銀保監昨日記者會中，提及貸款利率預期回升、各項金融風險有序化解，該行預期差企穩、信用成本自高位回落，內銀業今年盈利增長速度可創5年高，而有序出清問題資產，也有利行業估值修復。

中銀保監會主席郭樹清昨表示，隨著今年市場利率回升，預計貸款利率也會有所回升，但他也指2020年內地銀行業處置不良貸款超過3萬億元人民幣，按年增7,000億至8,000億元人民幣，而今年可能需要處置的不良貸款規模還會增長，趨勢甚至會延續到明年。

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編輯：麥德銘