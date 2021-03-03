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【北水基金】105隻公募基金逆市搶推 無懼投資者熱情急降溫

Hot Talk 15:59 2021/03/03

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逾百隻公募基金逆市排隊開售，市料受逾千隻偏股型產品蝕錢礙銷情。

受中港股市劇震影響，內地公募基金的銷情急降溫，昨天（3月2日）最熱賣的產品，單日只吸資約30億元（人民幣，下同）。不過，北水新基金仍爭相鬥快推售，由昨天至4月6日，已有105隻公募基金蓄勢待發，在未來一個月密集發行。分析指，基金由熱變冷的原因，是上周多達1247隻偏股型基金累跌一成，當中更有500隻急挫15%，甚至超過兩成。

最受捧新北水基金，看好港股慢牛【下一頁

事實上，2月份公募基金的平均銷售額已放緩，中位數為24.72億元，較1月份的40.18億元，縮水38%。當中本來較受捧的混合資產類基金，平均募集29.6億元，亦比1月份的53.39億元驟減45%。近日多間基金公司在過山車的市況下，呼籲基民作理性投資，切忌盲目跟風急於贖回，因基金若在調整市應付大量贖回，被逼以低價沽貨，進一步影響整體的回報收益。

專家指，雖然今天（3月3日）港股再未插水，反而重拾升市，但暫未重上3萬點；A股同樣仍甚波動，面對風高浪急的市况，春節行情乍暖還寒下，唯恐首發基金續遇冷，暫難再現單日爆額百億元的火爆行情。況且，投資界皆緊盯兩會的最新啟示，遂抱觀望忍手策略。

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【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

相關文章：【北水基金】北水基金經理無憂「黑色星期三」 仍看好港股中線表現

【北水基金】近百隻新公募基金爭坐牛市順風車 春節後搶閘推

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 基金
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