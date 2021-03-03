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【濠賭股】今日起放寬進賭場免查核酸要求 濠賭股全面炒上

股樓投資 15:15 2021/03/03

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澳門今日（3日）起取消進入娛樂場出示陰性檢測結果要求，但娛樂場仍須要持續嚴格執行其他防疫措施配合。受放寬措施刺激，兼大市向上，濠賭股全面炒上。

其中藍籌銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928)股價一度升逾7%，分別高見74.45元及38.15元。美高梅中國（02282）、永利澳門（01128）、新濠國際（00200）、澳博（00880）及澳門勵駿（01680）亦一度升4%至10%。

摩根大通發表報告指，澳門放寬進賭場免查核酸料影響正面，考慮到2022年經營有望回歸正常、博彩收入逐漸復甦等因素，認為經歷近期的上漲後，澳門博彩股仍有上升空間，首選澳博及金沙中國 。

摩通予多隻濠賭股「增持」評級:

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記者﹕郭秀慧

博彩 美高梅中國（02282） 澳門勵駿（01680） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 澳門博彩股

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