【濠賭股】今日起放寬進賭場免查核酸要求 濠賭股全面炒上

澳門今日（3日）起取消進入娛樂場出示陰性檢測結果要求，但娛樂場仍須要持續嚴格執行其他防疫措施配合。受放寬措施刺激，兼大市向上，濠賭股全面炒上。

其中藍籌銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928)股價一度升逾7%，分別高見74.45元及38.15元。美高梅中國（02282）、永利澳門（01128）、新濠國際（00200）、澳博（00880）及澳門勵駿（01680）亦一度升4%至10%。

摩根大通發表報告指，澳門放寬進賭場免查核酸料影響正面，考慮到2022年經營有望回歸正常、博彩收入逐漸復甦等因素，認為經歷近期的上漲後，澳門博彩股仍有上升空間，首選澳博及金沙中國 。

摩通予多隻濠賭股「增持」評級:

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧