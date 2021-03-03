【營銷智慧@iM網欄】量化成效提供改正機會 一個原因中小企必推綫上營銷

過去數月，筆者以實例講解了網店、網上課程等的推廣方法，為大家拓展網上生意出謀獻策。但其實香港仍有很多中小企都仍未走上數碼化之路，他們一來仍未知道數碼化的重要性，二來也不知道如何將生意數碼化，筆者即管在不同範疇講解數碼化的重要性。

【營銷智慧@iM網欄】2021電商競爭更大 新手開網店宜三思而行

無論是任何生意，營銷都是重要一環，但傳統宣傳渠道卻有很多限制，當中廣告推廣更是大企業的專利，中小企根本沒有資金支持龐大的推廣費用。然而，綫上營銷的出現，正正令中小企的營銷方案變得便宜，便宜的原因不是因為廣告費下降，而是廣告更有效率。

要了解綫上廣告如何高效，首先要從傳統廣告的問題著手。假設一家公司花了一百萬元落電視廣告，成功當然最好，但如果失敗卻不會找到死因，這很容易令資金不充足的小企業心灰意冷。然而綫上廣告卻有「改正」的機會。

何謂改正機會? 當老闆在Facebook落廣告後，銷售仍不見改善，老闆可先從廣告的接觸率，即到底有多少人按入廣告入手，如果發覺曝光率沒有問題，但按進廣告的人卻很少，這或許是廣告圖片或銷售文案出現問題，繼而優化廣告內容; 假設當接觸率回到正常水平後，又發現客人進入銷售頁面後仍不購買產品，便可由產品的吸引性或價錢著手，一步一步，不斷優化。

不要看輕改正的機會，就是因為綫上廣告能不斷優化、改正，才不會令你花的錢浪費，而這些優化措施往往能在2至3天看到成效，不難想像，只要不斷優化，一個廣告由0到1只需1至2個星期便能看到成效，大大提高效率。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。

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