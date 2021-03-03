【零售寒冬】香港1月零售銷貨值跌13.6%　遜市場預期

▲ 香港1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為326億元，較去年同月下跌13.6%。

香港1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為326億元，較去年同月下跌13.6%，遜市場預期的跌11.7%。該月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較去年同月上升92.1%。

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1月份零售銷貨值的跌幅較去年12月份擴大。扣除其間價格變動後，今年1月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同期下跌14.5%。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年1月與去年1月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌9.0%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌0.3%）。食品、酒類飲品及煙草則下跌16.3%、百貨公司貨品下跌17.4%。重災區當中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物挫31.7%；藥物及化妝品瀉40.1%。



另一方面，2021年1月與去年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升28.2%。其次為汽車及汽車零件，升4.2%；以及傢具及固定裝置增25%。



政府發言人表示，在本地第四波疫情下，今年1月零售銷售繼續錄得顯著的按年跌幅。然而，由於今年和去年農曆新年的時間有差異（今年在2月中，去年則在1月底），相信對1月份的數字造成扭曲。因此，待取得2月份的零售數據後，再將兩個月的數據合併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。



展望未來，發言人指出鑑於本地疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業維持冰封，零售業的經營環境在短期內仍然困難。因此，控制好疫情是至為重要。如果2019冠狀病毒病疫苗接種計劃取得預期效果，應有助奠下穩固基礎，讓零售業恢復以至經濟在今年較後時間有較全面的復蘇。

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責任編輯：葉泳珊