  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 20:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】香港1月零售銷貨值跌13.6%　遜市場預期

商業 16:33 2021/03/03

分享：

香港1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為326億元，較去年同月下跌13.6%。

香港1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為326億元，較去年同月下跌13.6%，遜市場預期的跌11.7%。該月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較去年同月上升92.1%。

【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　中小企業界盼設使用期限　料零售、餐飲最快受惠

1月份零售銷貨值的跌幅較去年12月份擴大。扣除其間價格變動後，今年1月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同期下跌14.5%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年1月與去年1月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌9.0%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌0.3%）。食品、酒類飲品及煙草則下跌16.3%、百貨公司貨品下跌17.4%。重災區當中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物挫31.7%；藥物及化妝品瀉40.1%。

另一方面，2021年1月與去年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升28.2%。其次為汽車及汽車零件，升4.2%；以及傢具及固定裝置增25%。

政府發言人表示，在本地第四波疫情下，今年1月零售銷售繼續錄得顯著的按年跌幅。然而，由於今年和去年農曆新年的時間有差異（今年在2月中，去年則在1月底），相信對1月份的數字造成扭曲。因此，待取得2月份的零售數據後，再將兩個月的數據合併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

展望未來，發言人指出鑑於本地疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業維持冰封，零售業的經營環境在短期內仍然困難。因此，控制好疫情是至為重要。如果2019冠狀病毒病疫苗接種計劃取得預期效果，應有助奠下穩固基礎，讓零售業恢復以至經濟在今年較後時間有較全面的復蘇。

【零售寒冬】12月零售銷貨值跌13.2%　勝市場預期　全年累跌逾24%

【零售寒冬】市道靠本土消費支撐　分析師：疫苗到港幫助有限　最快第4季才復甦

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【零售寒冬】12月零售銷貨值跌13.2%　勝市場預期　全年累跌逾24%
2021/02/02
【零售寒冬】12月零售銷貨值跌13.2%　勝市場預期　全年累跌逾24%
【零售寒冬】「香港製造」品牌有支持　「山手作」成功吸客渡零售寒冬（有片）
2021/02/28
【零售寒冬】「香港製造」品牌有支持　「山手作」成功吸客渡零售寒冬（有片）
【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　中小企業界盼設使用期限　料零售、餐飲最快受惠
2021/02/24
【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　中小企業界盼設使用期限　料零售、餐飲最快受惠
【財政預算案2021】派發5000元電子消費券　商會料有助支援旅遊和零售業
2021/02/24
【財政預算案2021】派發5000元電子消費券　商會料有助支援旅遊和零售業
裁員 失業率 銷售 疫情 新冠肺炎疫情 零售 香港

上一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

下一篇文章

【市道復甦】網約車公司Lyft　２月底載客量創疫後新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）