【網民熱話】多次搬屋經驗所得 買樓最重要的是交通方便？　網民：最好是公司同區居住

無論是租屋，或是買樓，都要考慮不同的因素。但在眾多因素之中，哪個最重要？近日有網民於網上討論區發文，分享自己多次搬屋後的經驗，指最重要是交通配套。

樓主說港島、九龍、新界都住過，得出的結論是交通方便與否。省下的坐車時間能變成自己的私人時間，算下來能用的時間都會多了很多。

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不少網民同意，指這是一般人都應該要考慮的事，還可以考慮搬到公司同區居住。像是深水灣，淺水灣甚至山頂就是最不好住的地方，交通不方便。如果是上班族就可以考慮買地鐵上蓋。

也有網民指出，同時要考慮交通班次，有網民分享，「答過幾次新界西鐵路，其實班次好疏。次次都要企成五至十分鐘先有車到。話幾多分鐘出到市區其實唔係事實的全部。等小巴等港鐵的時間，我已經到了。」

雖然交便方便是大家首選，但是有人指自己寧願犧牲一點睡眠時間也想住空氣清新的地方，如果九龍過海要35分鐘，元朗過海45分鐘，他會選擇元朗，不用忍受廢氣。

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責任編輯：張瑋婷